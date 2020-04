Fin del ciclo en la Superliga 2019/20, sin campeón ni descensos

La AFA decidió dar por finalizada la temporada. No se jugará la Copa de la Superliga. La decisión será rubricada hoy con los clubes vía virtual. ¿No habrá fútbol hasta 2021?

La AFA resolvió ayer dar por finalizada la Copa de la Superliga, sin campeón ni descensos, decisión que espera ser oficial tras la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA de esta tarde, donde se definirá el nuevo mapa local, con diversos cambios.

Hoy será un día de fuertes y radicales definiciones para el fútbol argentino. En la reunión, mediante videoconferencia, se resolverá el futuro de los torneos, clasificaciones a las copas, descensos y ascensos, ante el escenario que plantea el brote de coronavirus que tiene paralizada la actividad desde hace más de un mes.

Se aprobará que la Copa de la Superliga se dé por terminada, pero los puntos obtenidos en la primera fecha se sumarán para la tabla anual de clasificación a las Copas (ver aparte). Mientras que los dos juegos que no se disputaron -Defensa y Justicia vs. Estudiantes y River vs. Atlético Tucumán- quedarán suspendidos.

En tanto, es un hecho que no habrá descensos, aunque esto por primera vez se hará oficial hoy. De todos modos, seguirán los promedios, en una forma de darle un incentivo más a la Superliga. Recién volverán a bajar equipos en 2022.

Con respecto a las categorías de ascenso se van a definir en cancha, siempre y cuando el brote de la enfermedad lo permita.

Más complejo es el escenario de la actual Copa Libertadores, porque hay países muy complicados con la enfermedad, como Brasil y Ecuador, y el riesgo con los viajes se multiplicaría de forma exponencial.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, en diálogo con TNT Sports, habló sobre cómo será el final de la temporada para el fútbol argentino y de lo que se definirá hoy en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA.

Tapia aseveró que “la decisión no va a ser la que marque la unidad y el consenso general de todos, pero sí de la mayoría del fútbol argentino”, y además agregó: “Hay que tomar decisiones para salir de la crisis económica que te va a dejar la pandemia”.

“Estoy hablando permanentemente con los dirigentes y los que están vinculados con la industria del fútbol. Es algo triste y nos va a costar recuperarnos de la pospandemia”, advirtió Tapia, que además expresó: “Nosotros somos muy respetuosos de las medidas sanitarias que ha tomado el Ministerio de Salud de la Nación. Cuando el fútbol se dejó de jugar fue para preservar la vida antes que nada”.

Por otro lado, explicó que, en caso de apresurarse a un retorno del fútbol, se corren serios riesgos. “Si tomáramos una medida apresurada y tuviéramos un contagio en el fútbol sería un papelón y algo irreparable en el contexto de esta crisis mundial. Primero la salud y después la industria del fútbol”, señaló.

El presidente de AFA insistió en que “hay que tomar decisiones, que no van a ser simpáticas para algunos, pero que son las que hay que tomar”.



La polémica clasificación a las copas

La oficialización que hará el Comité Ejecutivo de dar por finalizada la temporada del fútbol argentino de Primera División provocará que las plazas para las copas internacionales 2021 deban dividirse por las fechas disputadas.

Mientras la polémica se mantenía hasta última hora entre quienes querían computar una tabla acumulada entre Superliga y Copa y quienes querían dejar afuera la única fecha del torneo que cerraba la temporada, hay equipos que festejan y otros que sufren.

En los hechos, tomando en cuenta la tabla acumulada con esa única fecha jugada, Argentinos Juniors le arrebataría a Vélez la plaza en la Libertadores 2021, mientras Talleres de Córdoba deja afuera de la Sudamericana a Rosario Central.

Los primeros cuatro -Boca, River, Racing y Argentinos- tendrán su lugar en la Libertadores 2021.

Mientras, del quinto al décimo jugarán Sudamericana, estando clasificados Vélez, San Lorenzo, Newell s, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Lanús.

Además, quedan dos cupos para la Libertadores: uno por la Copa de la Superliga y otro por la Copa Argentina, que todavía no está claro cómo se repartirán, aunque sería en cancha y con un torneo a definir que todos esperan se pueda disputar desde septiembre, si es que la pandemia del coronavirus así lo permite.