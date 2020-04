Llegaron colectivos a Salta antes de que rija la restricción

El Comité Operativo de Emergencia (COE) ya emitió la resolución que restringe el ingreso de colectivos de media y larga distancia a la provincia en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus. Los coches con repatriados y trabajadores rurales que llegaron ayer pudieron hacerlo, ya que no regía el instrumento legal y estaban en tránsito y con permisos otorgados cuando el gobernador Gustavo Sáenz, la noche del domingo, realizó el anuncio.

La medida se tomó luego de que se detectara el ingreso irregular de trabajadores golondrinas a Salta y uno de ellos resultó positivo en el test de coronavirus. Había tenido contacto con un paciente en Río Negro.

Fuentes del Gobierno comentaron anoche a El Tribuno que la "decisión es que los colectivos que no tengan el visado o la autorización de la Provincia, no ingresarán". Esos viajes eran autorizados por la Nación y en algunas oportunidades no se notificaba al Grand Bourg. No obstante, los controles se realizaban en los puntos determinados para tal fin.

"No podrán ingresar a la provincia de Salta los transportes de pasajeros de mediana y larga distancia que trasladen personas en las condiciones previstas en la resolución N´ 90/2020 y el artículo 5´ de la resolución 71/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, sin antes haber cumplido con el protocolo de control del transporte de pasajeros para su ingreso o egreso del territorio de la provincia de Salta, aprobado por la resolución AMT N´ 130/2020", establece el artículo 1 de la resolución.

Es decir que aquel colectivo que se autorice a ingresar deberá haber cumplido con el protocolo de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

En las últimas horas se confirmó el arribo de un vuelo privado al aeropuerto Martín Miguel de Güemes. Una fuente dijo que la llegada de la aeronave fue el viernes. Aclaró que se trató de un avión de tamaño pequeño contratado por una empresa minera que contaba con la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), único organismo encargado de permitir viajes. La aeronave aterrizó cerca de las 22.30 y personal médico aplicó el protocolo con todo los pasajeros que descendieron. Luego fueron acompañados hacia afuera de las instalaciones donde la Policía los recibió para el traslado.