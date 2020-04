Los ediles retoman de a poco las sesiones en modo presencial

De a poco los concejos deliberantes de la región vuelven a trabajar en medio de algunas flexibilizaciones ante la cuarentena nacional por el avance del coronavirus. Con restricciones en la atención al público, en los concejos con sesiones presenciales, y otros con sesiones virtuales. Todos coinciden en la necesidad de controles y acciones de gobierno que permitan soluciones a los vecinos.

Rosario de Lerma, Chicoana, El Carril, Campo Quijano, y El Carril vuelven al ruedo de las deliberaciones respetando las normas restrictivas. La mayoría son presenciales, y desde esta semana varios de estos cuerpos intentarán incorporar las sesiones online, incluidas las reuniones de comisión.

"Ya veníamos trabajando en este tiempo de cuarentena haciendo un relevamiento y asistiendo a las personas mayores, se trabajará los martes y jueves. Se utilizarán barbijos, alcohol en gel y las distancias permitidas en el marco de la pandemia. Nuestra función no es directa en cuanto al asistencialismo, pero sí debemos hacerle saber al intendente las necesidades que hay para que pueda asistir y controlar como corresponde para hacer más eficiente su tarea", contó Griselda Galleguillos, presidenta del Concejo Deliberante.

Sin público

En Rosario de Lerma, no se permite por ahora la permanencia de público en el recinto, y no se evaluó hacer sesiones virtuales.

En Chicoana las sesiones son los días miércoles. "Hace tres semanas, estamos a pleno con el cuerpo de concejales, hay temas de mucha importancia para el vecino. Por ejemplo, el tema de la eximición de impuestos, y otros temas. Cuidamos cumplir las normas sanitarias. En estos tiempos un concejo no puede dejar de funcionar, es la caja de resonancia de su comunidad", destacó Cristian Vásquez, concejal de la localidad.

El Carril y La Merced están volviendo de a poco a trabajar. El primero inició la semana pasada y el segundo, recién este miércoles. Las presentaciones de los vecinos todavía no son recibidas debido a que no se ha organizado la recepción en mesas de entrada. Algo que seguramente se dispondrá con el correr de los días. Donde siguen dando vuelta para trabajar es en Cerrillos.

"Querían sesionar online y después se dieron cuenta de que no tenían los recursos, ni siquiera la mesa de entrada virtual funciona. La excusa es que deben hacer una sesión especial para determinar por ordenanza las sesiones especiales on line. No hay fecha de volver a trabajar", explicó un empleado del Concejo a El Tribuno.

En Campo Quijano el trabajo se inició con cuidados por el coronavirus, como en todos los concejos de la zona, con la diferencia que se puso en debate las futuras sesiones para evitar la concurrencia de público.