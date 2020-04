46 cursos online y gratuitos del MIT

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) es una universidad de investigación que fue fundada en 1861 y goza de gran prestigio en todo el mundo. Se especializa en brindar educación en ciencias, tecnología y otras áreas científicas. En épocas de cuarentena, estas capacitaciones pueden ser una buena opción para aprender desde casa.

Esta entidad, como muchas otras instituciones educativas del mundo, ofrece una serie de cursos cortos online y gratuitos a través de la plataforma educativa edX. Los cursos se dictan por medio de videos y cuentan con ejercicios para ver el avance. En este momento hay 46 cursos disponibles para tomar en este momento: 45 de ellos están en inglés y solo uno ofrece el subtitulado de los videos en castellano. Cabe destacar que hay muchas otras instituciones educativas que ofrecen cursos online y gratuitos en castellano, tal como se contó en esta nota.

Hay opciones de capacitaciones en diferentes disciplinas, pasando por Matemática, Medicina o Química, pasando por Ciencias Sociales, Humanidades y Economía. En cada uno de los cursos se aclaran si es de nivel básico, intermedio o avanzado. También se detalla la duración aproximada y una breve reseña de los temas que se abordan.

Cabe destacar que si bien la cursada es gratuita, para tener un curso de finalización hay que abonar un certificado que oscila entre US$ 49 y US$ 149. Pero no hace falta pagar para aprender. Por eso, al momento de elegir el curso y presionar en la opción “Inscríbete” se verán dos opciones: una paga, que implica la obtención del certificado y otra gratuita donde se aclara que no se obtendrá certificado. Para cursar gratis, elegir esta última opción.

A continuación los 46 cursos del MIT que se dictan de forma gratuita y online: CLIC AQUÍ