Aseguran que el hotel cumple con medidas de salubridad

Los videos con testimonios de las personas que cumplen la cuarentena en el hotel Victoria Plaza impactaron y el Gobierno de la Provincia salió ayer a contestar que en este lugar se cumplen todas las normas de salubridad.

"Actualmente son 144 las personas que se encuentran en ese hotel y en todos los casos reciben su desayuno, almuerzo y cena diariamente, cambio de sábanas y servicio de limpieza cumpliendo con todas las medidas de salubridad", indicó Peña. Sin embargo, ayer pasadas las 15, muchas de las personas que están viviendo en el hotel contaban en redes sociales que no les habían acercado la comida aún. Además, la gente se queja de que solo les entregan almuerzo y cena. El desayuno y la merienda se los tienen que pagar ellos. También se habían quejado de las malas condiciones de higiene en las que están las habitaciones.

En un parte de prensa, el ministro de Turismo, Mario Peña, señaló que "en todos los casos se trata de personas (muchos son trabajadores golondrina) que llegaron a la provincia y que no contaban con un lugar conveniente donde cursar esta etapa hasta la confirmación de su negatividad al COVID-19. Para ellos el protocolo establece que el Gobierno dispondrá de un lugar para que puedan hacerlo.

Son siete los establecimientos dispuestos en todo el territorio provincial de los cuales hasta el momento solo fue ocupado el hotel Victoria Plaza. "En todos los casos son establecimientos cedidos para esta etapa sin costo para la Provincia", reza el parte.

Resaltó además que el Ministerio de Turismo se encuentra colaborando con las áreas de Salud y Seguridad para mantener estos hoteles operativos ya que ninguno de ellos trabaja con su personal habitual sino con gente de Turismo.

Peña indicó además que ante la confirmación de un caso de un trabajador golondrina que se encontraba alojado en ese hotel, la Dirección de Epidemiología determinó la necesidad de extender el aislamiento de las 84 personas durante 14 días más hasta determinar si hubo algún otro contagio.

El Gobierno provincial informó ayer, mediante un parte de prensa, que el tráfico aéreo y las autorizaciones pertinentes son de la Administración Nacional de Aviación Civil, en tanto el control lo ejerce la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ambos organismos que dependen del Estado nacional. Esta aclaración se realizó luego de que el fin de semana aterrizara un vuelo chárter en el aeropuerto salteño.





Las quejas

La aparición del caso positivo de una persona que estuvo alojada en hotel generó temor, bronca e impotencia en los huéspedes. La gente comenzó a sentir miedo de haberse contagiado y pedía ser trasladados a otros lugares.

"Yo venía desde Mendoza para Orán y no nos dejaron circular más, estoy varada acá desde el sábado por la noche y yo no tengo plata (rompe en llanto). Sinceramente, estoy desesperada, mi mamá está preocupada, necesito volver sí o sí, no conozco a nadie acá, no nos dan la comida como tiene que ser, yo necesito volver", manifestaba una de las jóvenes del video que se viralizó.

También se podía escuchar al hombre que realiza la grabación apuntar contra el Gobierno en caso de enfermarse. "Nosotros vinimos sanos, no es justo que salgamos enfermos de acá", reclamó en referencia al caso positivo que estuvo en el mismo hotel y el domingo fue trasladado al hospital Papa Francisco junto con los otros cinco salteños, los dos choferes y el dueño del colectivo.

Más de 9.100 infractores

El Ministerio de Seguridad de la Provincia informó que hasta la fecha fueron detectadas 9.120 personas infringiendo el aislamiento social y se labraron miles de actas contravencionales por incumplimientos generales a las normativas de prevención vigentes.

Cabe destacar que en 39 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio la Policía de Salta realizó más de 30 mil procedimientos de seguridad, además de los controles viales diarios, la supervisión en los corredores de Saeta y los controles que se realizan por el uso del tapa boca. La Policía también acompaña en el control comercial que realizan los municipios.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, evaluaron el trabajo preventivo de seguridad que realiza la Policía.

En la oportunidad destacaron la efectividad de los controles diarios que se realizan en distintos puntos estratégicos, fijos y móviles, de las diferentes localidades.