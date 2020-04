Laurita Fernández explicó por qué se separó de Nicolás Cabré

Tras varias semanas de fuertes rumores y polémicas versiones al respecto, Laurita Fernández (29) confirmó este miércoles su separación de Nicolás Cabré (40) tras casi dos años de noviazgo.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana (El Trece, a las 11) la bailarina contó que tras pasar algunos "días un poco tristes" prefirió romper el silencio y blanquear su presente sentimental.

Prefiero decirlo ya y que no se especulen con cosas que no son y hacer una bola gigante involucrando a gente que nada que ver, porque involucraron a Josefina (por la exnovia de Cabré) y no tiene nada que ver", comenzó diciendo.

"Este distanciamiento tiene que ver con nosotros, con que estábamos desencontrados, con que hay mucho mucho amor pero también tenemos mucho amor propio los dos porque cada uno sabe lo que quiere y tenemos distintas maneras de hacer las cosas", le confió a Ángel de Brito (43).

Y sumó: "Aprovechando esta distancia obligada dijimos 'bueno veamos qué pasa' y obviamente tomaremos una decisión cuando esto termine. Tampoco es momento de apurarse a decidir algo".

Tras aclarar que no es una decisión determinante, Laurita fue consultada sobre el momento en el que decidió distanciarse de Nicolás y aseguró que fue "posterior" a su vieja a Nueva York y se dio "una noche" de manera virtual.

"Fue por videollamada. No había otra manera. Por eso dijimos 'esperemos a que todo esto pase'. Luego lo hablaremos en persona y veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir acompañándonos en este camino", se sinceró la también ex jurado y bicampeona del Bailando.

En cuanto a su viaje a Estados Unidos, la también conductora dijo que fue "muy revelador en cuanto a cosas personales". "Me volví a conectar con cosas que estaba dejando de lado no por culpa de Nico sino porque se dio así", indicó en ese sentido.

"¿La convivencia afectó?", le preguntó en ese momento el conductor de LAM. "Por ahí sí, por ahí no... Tiene que ver con algo de la personalidad de cada uno. El estar tanto tiempo juntos tuvo sus cosas hermosas como no, porque también uno tiene roces y sobre el final de la temporada teníamos más diferencias que cosas en las que estábamos de acuerdo", reconoció Laurita.

La expresentadora de Combate (El Nueve) también describió su noviazgo con Nicolás y aseguró que le costó "tomar la decisión". "Para mí fue una relación súper importante y no me arrepiento absolutamente de nada", destacó hacia el final de la entrevista telefónica.

Y cerró: "Hay muchísimo amor pero cuando hay cosas que no están del todo bien o uno no se siente del todo cómodo es mejor tomar cierta distancia y acomodar los tantos".

La confirmación de la ruptura entre Laurita y Nicolás llegó este martes a la tarde a través del propio De Brito, quien en sus cuentas de las redes sociales, publicó una foto de los actores con un corazón roto en el medio y la palabra "separados" en mayúscula.

Esa confirmación se dio horas después de que Yanina Latorre (51) revelara el motivo por el que la bailarina abandonó la casa del actor en plena cuarentena en medio de fuertes rumores de separación.

"Ella (por Laura) encontró un mail de Cabré a su exnovia Jose Silveyra (...) diciéndole que estaba arrepentido por lo que le había hecho", contó la panelista, en clara referencia al triángulo amoroso que se dio cuando él comenzó a salir con Fernández.

"No le pidió volver. Le pidió perdón por haberse manejado mal, que la quería y la extrañaba pero en el buen sentido de la palabra", explicó la mujer de Diego Latorre (50).