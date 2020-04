Los futbolistas no quieren que se anulen los descensos

La polémica sigue. Ahora el secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, opinó que la decisión de la AFA de dar por finalizada la temporadas en todas las categorías fue apresurada y advirtió que los jugadores no están de acuerdo con la anulación de los descensos.

El titular del gremio de futbolistas remarcó que no fueron consultados sobre las resoluciones que la AFA publicó el martes y dejó en manifiesto las diferencias que existen con los dirigentes.

“Los jugadores no están de acuerdo con la anulación de los descensos. La AFA se apresuró en terminar la temporada”, expresó Marchi. Y reclamó una solución colectiva a la crisis que generó la pandemia de coronavirus pero señaló que algunos dirigentes no lo están entendiendo de esa manera.

En cuanto a la anulación de los descensos, Marchi no descartó la posibilidad de no jugar si se mantiene el formato presentado por AFA.

“Hay clubes de primera división que no pagaron diciembre y enero. Solo Vélez, Patronato y Boca están al día. Vamos a ser inflexibles con los dirigentes que se están negando a pagar y se esconden atrás de una pandemia”, apuntó.

En cuanto a la situación de los futbolistas cuyos contratos vencen el 30 de junio, Marchi aclaró que tiene que haber conformidad entre las dos partes para una posible extensión y reconoció que están “en riesgo muchos puestos de trabajo”.

En este sentido, Marchi negó haber recibido una propuesta de los dirigentes de extender los contratos que vencen a mitad de año a cambio de una reducción de los sueldos.

“Escuchamos a dirigentes importantes del fútbol argentino, que seguramente ocuparán cargos importantes en la nueva Liga Profesional, afirmando que se llegó a un pacto para no contratar a los jugadores que quedan libres por falta de pago. Eso es retroceder cuarenta años, los pactos suenan a una situación mafiosa”, afirmó.

La preocupación de Agremiados pasa por saber cómo harán los clubes para cumplir con los pagos de “abril, mayo, junio y aguinaldo”.

“Tenemos tres ejes: el primero es la salud ya que vamos a pedir todas las garantías al momento de volver a jugar; después, el deportivo, donde reclamamos un tratamiento igualitario para todos los jugadores, y el tercero es la organización de las competencias, donde deberíamos tener una opinión”, planteó.