"Los dirigentes sacan los descensos para bajar sueldos de jugadores"

José Sand, goleador de Lanús, manifestó que las recientes medidas tomadas en AFA de suprimir los descensos para esta y la venidera temporada en Primera responden a la decisión de los dirigentes de “bajar sueldos de los jugadores”.

“Los dirigentes sacan los descensos porque quieren bajar los sueldos de los jugadores. Eso es así”, sostuvo el atacante correntino, de 39 años, que está pasando la cuarentena en la localidad de Santa Lucía, ubicada en su provincia natal.

“Apresurarse y tomar esta decisión representa una verdadera locura” apuntó el delantero ‘granate’, que aún no resolvió si continuará vinculado al club sureño, debido a que la extensión de su contrato finaliza el próximo 30 de junio.

En la postura de “terminar la temporada”, la AFA resolvió las clasificaciones a las Copas Internacionales y suprimió los descensos ante la posibilidad cada vez más concreta de que no haya fútbol oficial durante este 2020, a causa de la pandemia del coronavirus.

“Estas cosas vienen pasando hace rato. El fútbol argentino no cambia y sigue estancado” se quejó Sand al programa radial ‘Closs Continental’ (AM 590).

El ex delantero de River Plate, Racing, Colón de Santa Fe, Tigre y Defensores de Belgrano, entre otros clubes, exhibió su preocupación por la “cantidad de jugadores que se quedarán sin trabajo, a partir de junio”, cuando finalicen los respectivos contratos que han firmado con los clubes.

“Si no hay fútbol hasta diciembre nos perjudicamos todos. Estoy seguro de que en junio, los dirigentes preferirán no estirar un vínculo con un jugador de 29, 30 años y apostarán a jugar con juveniles”, descerrajó.

Sand, autor de 111 goles en 159 partidos en la institución ‘granate’, no sabe qué ocurrirá con su futuro, aunque aclaró “no querer retirarse así nomás” en junio próximo.

“Obvio que sé que renegociaré un contrato por menos. Me estaba preparando para la (Copa) Sudamericana y lo que venía en un futuro. Creo que mi situación se estirará”, evaluó.