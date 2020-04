La tormenta puso en evidencia un tramo de la ruta provincial 23

Apenas unos 500 metros en la zona de San Martín provoca cortes en el camino de acceso a Rosario de Lerma. También se espera la repavimentación de los 13 kilómetros hasta Cerrillos.

El anegamiento de la ruta 23 en esta época era impensado. El acceso a la ciudad de Rosario de Lerma fue imposible transitarlo durante la madrugada y la mañana de este jueves. Otra vez la misma historia. La naturaleza puso al descubierto la inacción de michos años para reparar este tramo que une a las dos ciudades más grandes del Valle de Lerma: Rosario de Lerma y Cerrillos.

El productor agropecuario Santos Marinaro y personas de Obras Públicas de esta localidad debieron hacer enormes esfuerzos en el remiendo de un canal de desage, que cada vez que llueve copiosamente, termina por cortar la ruta, inunda propiedades, y socava la calzada de este camino provincial.

La maquinaria pesada hizo los arreglos en un sector donde el agua estancada amenazaba con ingresar a propiedades. El tramo en cuestión es en la zona conocida como San Martín. A uno tres kilómetros de Rosario de Lerma.

"Hace años que se pide por una alcantarilla en ese sector de la ruta. Lleva alrededor de 8 años el problema. Algunos dicen que el dinero está para la obra pero no hay decisiones de Vialidad para iniciar el trabajo. Otros señalan que existen nuevos litigios judiciales entre dueños de finca. El tema es que, se inunda esta parte de la ruta y no se puede ingresar y salir de Rosario de Lerma" cuenta un conocido dueño de una finca cercana que prefirió no identificarse.

A un costado de este productor estaba el responsable de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario de Lerma, Miguel Albiol, personalmente impartía las órdenes para que la retroexcavadora realice el trabajo en medio del aguacero y un cráter que se estaba formando a un costado de la ruta provincial.

"Vialidad de la Provincia no apareció a pesar del llamado de la comuna para colaborar en este tramo. Tuvimos que poner camiones y maquinaria. Por la ayuda del señor Marinaro (Santos) pudimos concretar el trabajo y liberamos la calzada de barro y el agua que la inundaba", sintetizó Albiol la jornada a un costado de la 23.

El socavón era importante. Un árbol de gran tamaño al caer al torrente de agua que cruza la ruta trancó el desage y comenzó a rebalsar el canal. El agua limpió la poca banquina en minutos. También provocó un pozo peligroso a metros de la cinta asfáltica.

La ruta tiene en este sector el mismo problema de siempre que siempre acusa arreglos urgentes en la época de verano. Sorprendió a los vecinos la lluvia fuerte que llegó acompañada de un fuerte viento.

Desde hace tres años se viene hablando de la repavimentación de los 15 kilómetros de la ruta 23 entre Cerrillos y Rosario de Lerma. Estaba presupuestada, pero, según dicen, los dineros no alcanzaron para cumplir la misión.

Promesas

En la gestión de Gustavo Sáenz se anticipó que la obra anhelada se realizaría sí o sí. El brote de las infecciones del coronavirus y otros menesteres caseros, avizoran un nuevo atraso de esta obra.

Sin dejar de lado la ruta nacional 68 que también se inunda en varios sectores, por lo que los pobladores de la zona centro sur del Valle de Lerma se deben desviar de camino por la 36 hacia Rosario de Lerma, y de ahí a la ciudad de Salta. Pasan los años y las diferentes estaciones, y la ruta 23 sigue sin auxilio, aguanta como puede hasta que alguien decida poner un manta de piedad, a su repavimentación y las obras complementarias que provocan en estos días serias inundaciones a los vecinos.

Muchos afectados

El río Vaqueros subió considerablemente su caudal. Hay cortes de ruta por anegamientos entre La Merced y El Carril, y entre Cerrillos y Rosario de Lerma.

Una tormenta inusual para la época sorprendió a los salteños y complicó la ya problemática situación que atraviesan los salteños a causa del aislamiento total y obligatorio, por la pandemia de coronavirus.

En Vaqueros, la crecida del río homónimo se llevó parte de la rivera a la altura del Paseo Costanera. "El río subió mucho de nivel y se llevó una parte donde habíamos plantado unos árboles, un poco más allá de la muralla de contención de la costanera", explicó Claudia Pastrana, funcionaria del municipio.

En La Merced, el agua también castigó duro a la localidad. En comunicación con El Tribuno, el intendente Javier Wayar, contó: "En la ruta 68, en el tramo que va a El Carril el agua tomó por completo el camino. Un vehículo cayó dentro de un canal. Hay muchos autos parados a ambos lados del corte, esperando a que baje el nivel. También baja mucho caudal por Camino a Finca Berruezo, arrastrando ripio. Ya se encuentra personal municipal trabajando para ayudar a la gente en esos puntos críticos".