Productores acercan la carne de conejo al Valle de Lerma

Criadores de conejo buscan acercar sus productos a las familias del Valle de Lerma, que, por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, no pueden trasladarse a Salta capital a buscar la carne.

Como las políticas impulsadas para prevenir la circulación del COVID-19 llevaron a una baja en las ventas, que iban destinadas, sobre todo, a supermercados y restaurantes, la Asociación de Productores de Conejo busca llevar sus productos a la comunidad.

"Que no caiga del todo"

"Recién estamos empezando con el coronavirus", advirtió la presidenta de la Asociación de Productores de Conejo de Salta, Silvia Coraita.

"No sabemos qué va a pasar los próximos días con los reglamentos nuevos ni con los permisos para circular", planteó.

La mujer manifestó que, en este contexto de recesión por el COVID-19, la asociación intenta sostener la producción y la venta: "Buscamos tratar de proteger esto, que no caiga del todo, que podamos seguir trabajando...". De esta manera, quieren evitar el colapso: "Después de que pase esto, va a haber problemas. Si nos fundimos todos, se acabó".

Bondades de la carne

Coraita explicó que el conejo tiene una carne que es muy saludable, se puede congelar y hacer distintas comidas: "A veces eso no se puede con la carne de vaca, porque metés tres porciones de carne de vaca y ya está el freezer lleno".

La presidenta de la Asociación de Productores describió la carne de conejo como de sabor suave, color rosado, sin grasa y con olor suave y natural.

"Todos los cortes son tiernos y magros, sin grandes diferencias de calidad entre presas. Acepta todo tipo de cocción: horneado, asado, hervido, estofado, embutidos, entre otros", señaló.

Según dijo, la carne es altamente digestible debido a que es baja en colágeno y en grasa.

Con respecto a los nutrientes, comentó que el conejo tiene medio a bajo contenido en colesterol, alto nivel de fósforo y bajo contenido de ácido úrico. Su carne es rica en proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales. Es fuente de vitaminas B y tiene trazas de vitamina A en el hígado.

Más rapidez y cantidad

Coraita observó que lo bueno de criar y vender conejos es la rapidez con que se obtiene la carne: "Para tener carne de un ternero, hay que esperar como mínimo seis meses y quizás un año. En cambio, a un conejo lo sacás en tres meses. Es rápido y es cantidad".

La mujer advirtió que el último tiempo subió un montón el precio de la carne de vaca, así como el de las verduras y de otros productos de campo, mientras los ingresos de los productores se mantuvieron iguales.

"Hay un problema gravísimo por cómo ha subido la carne de vaca. No se explica ni de dónde, ni cómo, ni por qué... Están averiguando quién ha promovido esta suba: si los carniceros, los productores o los transportistas... Yo me inclinaría a pensar que es la tercerización, porque el productor está ganando lo mismo", analizó.

Venta

Por ahora, decidieron abocarse a la zona sur y suroeste del área metropolitana. En San Luis, Rosario de Lerma y Cerrillos, granja Santa Clara recibe pedidos para envíos al teléfono 3875954943.

En La Silleta, Campo Quijano y Rosario de Lerma, granja Don David atiende pedidos para envíos al 3874084187.

En la zona centro de Capital, se puede pedir envíos de carne de conejo con cadete al teléfono 3874454685.

Silvia Coraita lamentó que no pueden llevar sus productos a otros municipios y departamentos más alejados, ya que en la provincia no existe una ley de carnes que regule su ingreso: "No entra el conejo y siempre hay problemas".

Para obtener más información sobre la Asociación de Productores o sobre la carne de conejo, se puede ingresar a la página de Facebook "Conejos Salta", en la que también se brindan recetas para cocinar.