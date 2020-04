Sainz: “En el Dakar, nos salvamos del coronavirus de milagro”

¿Hubo contagio masivo de coronavirus en el Dakar? La carrera, que contó con el debut de Fernando Alonso, se celebró entre el 5 y el 17 de enero en Arabia Saudita, cuando ya habían surgido los primeros brotes de la pandemia en China.

El ganador del rally, Carlos Sainz, pasó por un medio español y ratificó las sospechas: “Parece ser que hubo bastantes mecánicos que pasaron por lo que parecía una enfermedad que no sabían que era. Yo tengo un amigo que es mecánico y que, en el día de descanso, le tuvieron que ingresar con una neumonía y estuvo toda la segunda semana del rally ingresado en Riad. Y luego se tuvo que quedar una semana más, con respirador. No cabe la menor duda de que era un coronavirus como un piano de cola”.

En este sentido, apunta a que el factor de resultar asintómatico al coronavirus es algo a tener en cuenta en este momento. “Yo tengo a alguien muy, muy cercano y no ha tenido ningún síntoma y ha dado positivo. No sé cuánta gente habrá por el mundo y en España que no sabe que lo tiene o que ha pasado el coronavirus y no se ha enterado”, confiesa el piloto español y padre Carlos Sainz Jr, corredor de Formula 1, antes de remarcar con preocupación: “En el Dakar nos libramos de milagro”.

El asunto se había destapado hace tiempo por unas declaraciones del comunicador y presentador de TV Jesús Calleja, quien dejó entrever en las redes sociales y en otras apariciones que pasó una enfermedad mientras pilotaba en el Dakar.

“Tuve 39 de fiebre y la cabeza me estallaba bajo el casco. En Overdrive, mi equipo, no se libró nadie. Todos mis mecánicos, todos con la misma tos y fiebre, escalofríos... No era una gripe”, dijo.

Son muchas las voces críticas que piensan que China no alertó a tiempo sobre el coronavirus. El pasado 13 de marzo, salió a la luz la investigación de la Universidad de Southampton que desvela que Pekín podría haber reducido en un 86% el número de contagios si hubiera impuesto dos semanas antes las medidas de confinamiento que adoptó el 22 de enero.

Sin embargo, el primer caso registrado de una persona infectada por el virus se remonta al 17 de noviembre, un hombre de 55 años de la ciudad de Wuhan, según el South China Morning Post, que alude a datos gubernamentales.