Arias: “Se presentará una nota pidiendo que vuelva el Federal B”

No hay dudas, tampoco certezas, con respecto futuro del fútbol, que sin importar la categoría, está cubierto de una manto de incertidumbre por la pandemia del coronavirus que castiga al mundo. La situación que atraviesan los clubes, sobre todo del ascenso, puntualmente los que compiten en el Regional Amateur, es muy compleja porque no está claro que rumbo tomará.

En medio de tantas especulaciones, las 98 instituciones del Regional que siguen en carrera y sueñan con ascender al Federal A, aunaron pensamientos y llegaron a la conclusión: el Federal B, una categoría que el Consejo Federal extirpó en el 2018, debe volver.

“Por ahora todas son especulaciones, por el momento no hay nada concreto, sí hay una preocupación a nivel nacional con respecto al Regional”, explicó Gabriel Arias, presidente de Villa San Antonio, en diálogo con El Tribuno sobre el futuro del torneo de ascenso.

A la espera de tener novedades, las máximas autoridades de las instituciones que se distribuyen todo en el país unieron fuerzas por una misma causa. “Tenemos un grupo donde estamos todos los presidentes de los clubes que jugamos el Regional, se está hablando justamente de esta situación y por qué desapareció el Federal B. Si seguiría solo tendríamos la suspensión del torneo, después continuarían según la tabla de promedio o los puntos. No tendríamos esta incertidumbre de saber si se termina y qué pasará con las plazas”, expresó el titular de la villa.

Entre tantas versiones de lo que podría pasar, “lo único que salió de forma oficial es que el Consejo iba a hacer un censo, pero hasta el día de hoy no llamaron a los clubes, los 98 clubes estamos esperando a ver que pasa, no sabemos en qué instancia o momento lo harán”, dijo Arias.

Lo que si tienen muy en claro la mayoría de los mandatarios es “pedir una reunión con (Pablo) Toviggino, se presentará una nota pidiéndole que vuelva el Federal B. Aproximadamente un 70% de los clubes está de acuerdo, otros piensa que pueden ascender al Federal A”, explicó el presidente de San Antonio, y agregó: “La mayoría tiene una postura que hay un perjuicio sobre el Regional hacia una gran cantidad de clubes, el Federal B era económicamente más liviano y manejable, competitivamente era mejor”.

No será la primera vez que presidentes de diferentes instituciones se agrupen para solicitarle al Consejo Federal una reestructuración.

“Hay un antecendente en el 2018, cuando se eliminó el Federal B, se presentó una nota, se habló con Toviggino y la respuesta fue negativa porque muchos veían más convincente el nuevo formato, sobre todo en la parte económica y deportiva, y hoy los clubes opinan todo lo contrario, no es lo que el Consejo Federal había propuesto en principio”, argumentó el dirigente azulgrana, quien a continuación destacó: “No se si aceptarán, pero por lo menos nos escucharán”

Por último, Gabriel Arias se refirió a la crisis económica que los afecta. “Estamos esperando el subsidio del Gobierno, no se están dando cuenta de que de esos fondos, que todos los clubes contamos en el presupuesto, también dependen de familias de los jugadores porque es para pagar sueldos. Hoy la mayoría de los clubes está debiendo febrero, no sé qué decirle a los jugadores, más allá de que cada uno tiene una situación diferente”, concluyó el dirigente de la villa.

