La Fórmula 1 buscará rearmarse

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fórmula 1 están trabajando conjuntamente para recomponer el calendario de la categoría, que inicialmente tenía 22 competencias, pero a raíz de la pandemia mundial del coronavirus, no pudo comenzar el mes pasado en Australia.

Algunas competencias serían reprogramadas pero otras, como el Gran Premio de Montecarlo, directamente canceladas, y en esto trabaja la F1 junto a la FIA en un escenario probable, no confirmado, para recomponer el Campeonato Mundial 2020.

Lo que buscarán es tener lo más adelantado posible el calendario alternativo de Fórmula 1, ya que algunas carreras no se disputarán, por lo que de 22 pautadas se espera poder alcanzar a un escenario positivo de 10.

El nuevo escenario podría comenzar en el autódromo de Silverstone, Inglaterra, el 19 de julio, aunque por ser Gran Bretaña uno de los más afectados por el coronavirus, recién a fines de abril se sabrá si suman esa carrera o también la descartan.

Las fechas que se podrían recuperar son las de China, Países Bajos, Austria y Vietnam, según se confirmó hasta el momento, y las que presentan serias dudas son las de Bahrein, España, Bakú, Canadá y Francia.