A 45 años del fin de la Guerra de Vietnam, el conflicto que humilló a Estados Unidos

Hace 45 años, el 30 de abril de 1975, el ingreso de un tanque norvietnamita en el palacio presidencial de Saigón se convirtió en el símbolo de la derrota de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. El fin del conflicto, en el que murieron unos 3 millones de vietnamitas y 58.000 soldados estadounidenses, marcó la anexión de Vietnam del Sur, apoyado por Washington hasta 1973, al gobierno del Norte comunista.

Vietnam celebró hoy los 45 años del final de la guerra y la reunificación entre el Norte y el Sur pero sin los habituales desfiles militares y actos multitudinarios debido a la pandemia de coronavirus, días después de levantar su cuarentena, una de las más estrictas del mundo, y tras conseguir alentadores resultados: apenas 270 contagios y ningún muerto.

Estados Unidos nunca pudo sobreponerse moralmente a esa contienda bélica, que dividió a la sociedad y levantó una ola de protestas de las que participaron, entre otros, el reverendo Martin Luther King, el escritor Norman Mailler y el cantante y Premio Nobel de Literatura Bob Dylan.



Una supuesta provocación de Vietnam en el Golfo de Tonkin dio pie para que el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson respondiera con un ataque militar el 7 de agosto de 1964. Así comenzaba lo que luego sería la derrota militar más vergonzosa que sufriría Estados Unidos en su historia, tras haber salido triunfante junto a los aliados de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



Según otros informes, la intervención estadounidense había comenzado en los tiempos en que Indochina era todavía una colonia francesa, y después cuando Vietnam se independizó de Francia, en 1954.

Vietnam quedó dividido entre el norte comunista, respaldado por la ex Unión Soviética y China, y las fuerzas survietnamitas apoyadas por Estados Unidos, que llegó a desplegar hasta más de medio millón de militares en el Sur.

La ofensiva final del Tet, de 1968, cuando los norvietnamitas atacaron 36 poblados importantes de Vietnam del Sur, dio un giro definitivo a la guerra.



A pesar de los acuerdos de París de 1973, el conflicto continuó hasta abril de 1975, cuando las tropas comunistas invadieron Vietnam del Sur y tomaron Saigón, ciudad que luego cambió su nombre por el de Ho Chi Minh, un ex presidente, militar y poeta considerado un héroe de la resistencia.

Ho Chi Minh

El líder vietnamita, quien murió el 2 de septiembre de 1969 en Hanoi, dijo en una oportunidad: "Maten a diez de nuestros hombres y nosotros mataremos a uno de los suyos. Al final serán ustedes los que se cansarán".

La Guerra de Vietnam se expandió luego hasta Camboya y Laos en 1970.

Las conversaciones de paz llegaron a un punto muerto en 1971, pero en 1973 se alcanzó un pacto de cese el fuego.

En 1975 los norvietnamitas lanzaron su gran ataque contra el Sur, Saigón se rindió ese mismo año y en 1976 el país fue reunificado bajo el nombre de República Socialista de Vietnam.

Más de 3 millones de personas murieron en la guerra, entre ellos 58.000 estadounidenses, la mayoría de ellas civiles.

La caída de Saigón es recordada, también, por la caótica evacuación de las embajadas con helicópteros.

Una foto del reportero gráfico de la agencia de noticias estadounidense United Press International (UPI), Hubert Van, tomada desde la terraza de un edificio en 18 Gia Long St.en Saigón, el 19 de abril de 1975, dio la vuelta al mundo.



Muchos pensaron que se trataba de la embajada norteamericana en Saigón, pero Van explicó que se había tratado de un error durante un reportaje con The New York Times en 2005.

Las relaciones diplomáticas entre EEUU y Vietnam se restablecieron en 1995, y a mediados de noviembre de 2000, el ex presidente estadounidense Bill Clinton, quien había estado en contra la guerra, visitó ese país.

Los vietnamitas firmaron un contrato comercial de gran alcance con Washington que les posibilitó un notable crecimiento económico.

En 2014, Vietnam se convirtió en el máximo exportador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) con destino a Estados Unidos, según un informe de la BBC.

Así, con producción capitalista, Vietnam desplazó a otras potencias regionales como Tailandia, Malasia o Filipinas.

Hoy, Estados Unidos libra aún una traumática guerra en Afganistán, el conflicto bélico más largo de su historia, iniciado tras la invasión de ese país en 2001, poco después de los atentados del 11 de septiembre del mismo año.

Sin embargo, Afganistán nunca alcanzó la trascendencia mundial que tuvo en su momento Vietnam, un conflicto ocurrido durante la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética.