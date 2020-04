Uno de los asesinos de Candela Rodríguez pidió la domiciliaria

Hugo Bermúdez, condenado a perpetua por el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de Morón en 2017 por el asesino de Candela Sol Rodríguez, pidió la prisión domiciliaria por el coronavirus. El hombre, estuvo acusado por secuestro y homicidio de la nena que tenía 11 años al momento del crimen en 2011. No lo imputaron pero se le atribuye el abuso sexual hacia la víctima.Bermúdez pidió el arresto domiciliario alegando que tiene 63 años y sufre de hipertensión arterial y es parte de la "población de riesgo" del penitenciario por el Covid-19. La presentación la hizo ante la unidad N°25 de La Plata y la trasladaron al TOC N°3 la semana pasada. Ahora el Tribunal debe resolver.

"En principio, hablando con algunas fuentes judiciales, rechazarían el pedido. En concreto no sucedió", informó el periodista Rodrigo Alegre en Todo Noticias. En declaraciones a la revista Gente el año pasado, Bermúdez afirmó que "no soy una joyita pero no la violé ni la maté".Candela (11) fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011, en Villa Tesei -donde residía-, cuando esperaba a unas amigas para ir a la reunión del grupo de boy scouts al que pertenecía. Nueve días después apareció asfixiada dentro de una bolsa, a 30 cuadras de su casa, a pocos metros de la colectora del Acceso Oeste.