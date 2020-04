Pymes advierten que, sin ayuda, tendrán que "bajar persianas"

A través de un video que circuló por las redes, dueños de pymes y pequeños empresarios de reconocidos comercios se dirigieron al gobernador Gustavo Sáenz para pedirle que se los exima de impuestos. Argumentaron que no les ingresa dinero y que se cortó la cadena de pagos.

Advierten además que los bancos ponen trabas para acceder al crédito que anunció el Gobierno nacional como una medida de ayuda para el sector.

Los propietarios de Salta Plast, Dentis, Plumada, Ale Turismo, Hotel del Vino, MDay, Promet, Alejandro I, además de dueños de gimnasios, confiterías y empresa de turismo, eventos y logística, aparecen en el video haciendo foco en los puestos laborales que generan. "Somos 50 emprendedores y empresarios de los que dependen más de 1.500 puestos de trabajo", anuncian.

Piden por créditos con "tasas razonables con plazos de 36 meses", además de solicitarle al gobernador que "interceda por la exención al impuesto Son los aportes patronales, como obra social, jubilación, ART", explicó Natalia Saravia, que tiene una distribuidora de bebidas alcohólicas. Asegura que esto "golpea al que tiene 2 empleados o 200. Yo trabajo con cuenta corriente, se dejó de vender y se rompió la cadena de pagos, la gente no vende y no te paga", resaltó.

"Dependemos de mucha gente que nos debe o a la que nosotros debemos", advirtió Rubén Levín, propietario de empresas de diferentes rubros, entre las que figuran el hotel Alejandro I y la constructora Beton. "Al no haber clearing bancario se cortó la cadena de pagos", señaló.

Hace casi tres semanas se cerró el hotel Alejandro I, del que dependen 130 empleados y 50 trabajadores eventuales.

Levín aseveró que no están por fuera de la realidad, por lo que piden una distribución de lo urgente a lo necesario: "Lo importante no es darle plata a los empresarios. Si tienen dinero, que lo usen para la primera línea de defensa, para los hospitales. Y a nosotros eximirnos del pago de luz, agua y extender más los vencimientos de los cheques, todo lo que genera gastos de las empresas", señaló. También hicieron hincapié en los altos alquileres que pagan.

El empresario advirtió que se solicitan estas medidas de apoyo para "seguir subsistiendo y no tener que bajar las persianas".

"Dulces Chicoana" tiene 4 empleados. Sus principales clientes son restaurantes, o puntos de venta turísticos, por lo que el negocio está totalmente parado. "Trabajo en consignación y aún no me pagaron lo que vendieron en diciembre", resaltó Segundo Cornejo, propietario.

Sobre el pedido para que los políticos bajen sus sueldos, Segundo dijo: "Un político que se ahorra un porcentaje del sueldo es algo efímero, no tiene sentido si hay empresas que no pueden facturar este mes ni el que viene. Ojalá yo pudiera sacar un porcentaje de mi sueldo para que esto siga funcionando". El comerciante concluyó que "en la crisis es cuando se nota lo que sobra y lo que falta", en referencia a la "abultada administración pública".

Sobre el crédito que lanzó el Gobierno, Natalia Saravia comentó que al llamar a los bancos "dicen que no se implementó o que no está habilitado para todas las líneas". "Por ahí quieren que vos estés en descubierto, que a ellos les costas más caro", analizó Cornejo.

Entre 2015 y 2019 , según la AFIP, cerraron 24.537 pymes en el país.

“Preocupa la cadena de pago”

El economista Álvaro Pérez asegura que el de “a pie” no está exento.

Mientras las pymes advierten sobre el corte de la cadena de pagos, el economista Álvaro Pérez asegura que es una preocupación que deben compartir “todos”. “Existe, mientras alguien cobra y alguien paga. El que cobra el sueldo le paga a su niñera y ella le paga al almacén”, precisó. Si bien indicó que en las empresas se da de proveedor a cliente, la cadena llega a afectar hasta el “vende pochoclos”. El economista consideró que cortar la cadena es “lo peor que le puede pasar a una sociedad. Si se corta puede haber cascada de concursos, quiebra, despidos. Si mi proveedor no me paga, yo no le pago al empleado y él a su niñera y ella al quiosquero”, aseveró.

Sobre la negativa de los bancos para los préstamos indicó que “el BCRA está muy lento en las regulaciones y el banco está temeroso, no le quieren prestar al cliente por más que el central los obligue”, indicó, y se preguntó: “¿Cómo saben que el cliente del hotel les va a devolver si el mes que viene tal vez no tenga clientes? ¿Quién le va a reconocer la mora?”.