Pese a la domiciliaria, salió y casi mata

Un joven fue víctima de una agresión que casi le cuesta la vida. El hecho ocurrió durante la mañana de ayer en Metán, cuando la víctima caminaba por la esquina de calles Mitre y Rivadavia y fue interceptado por un delincuente armado. Recibió una puñalada en la cabeza y tuvo que ser trasladado al hospital local.

Cerca de las 10.20, un policía que realizaba patrullaje preventivo por la zona mencionada en esa ciudad divisó a un sujeto tendido en el piso, tenía una herida producida por un arma blanca a la altura de la cabeza. De inmediato solicitó una ambulancia para trasladarlo al hospital.

Hasta tanto llegó el móvil sanitario, el herido le contó al efectivo que había sido atacado por un sujeto a quien describió como "Davicho Orellana", quien sin mediar palabra lo habría atacado con un cuchillo produciéndole las heridas. Al describir al agresor, dijo que tenía un pantalón color blanco y el dorso desnudo. Luego el muchacho agredido fue trasladado al hospital.

En el instituto médico le diagnosticaron herida cortante en cuero cabelludo, le realizaron tres puntos de sutura. Tenía la nariz golpeada y no presentaba traumatismo de gravedad en su cabeza.

El joven agredido no supo justificar por qué "Davicho" lo atacó, cuando fue entrevistado por los uniformados, quienes hasta el cierre de esta edición no hallaron elementos que vinculen a la víctima con el agresor, sin embargo, no descartaban nada. Desde un primer momento el joven agredido manifestó que fue sorprendido por quien "cumplía prisión domiciliaria" y no tuvo tiempo de defenderse. En el curso de lo investigado los efectivos del Sector 31 de Metán buscaban al tal Davicho, quien según informaron se encontraba con prisión domiciliaria y, sin embargo, decidió incumplir dicha condición no solo para salir a la vía pública en un momento delicado por el coronavirus sino también para atacar a una persona.

Fuentes de la investigación señalaron que el sujeto es buscado intensamente.