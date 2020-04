River y el rojo pidieron un adelanto

Tres de los diez equipos argentinos que forman parte de las Copas Libertadores y Sudamericana solicitaron el adelanto de los premios que oficializó Conmebol hace poco más de una semana.

Según señaló el sitio Doble Amarilla, River, Independiente y Lanús iniciaron las gestiones formales en la Confederación Sudamericana de Fútbol.

A la Asociación del Fútbol Argentino, Conmebol ya le giró el dinero que le corresponde a River e Independiente el pasado viernes. Y se espera que los montos ingresen a las instituciones en las próximas horas. Al club de Núñez le corresponden US$ 1,2 millones por los dos partidos de local que le restan disputar en la fase de grupos de la Libertadores, mientras que al de Avellaneda le ingresan US$ 225 mil por la segunda ronda de Sudamericana.

Lanús, por su parte, no solicitó un adelanto del 60%, sino del 50% del premio por la clasificación a la próxima fase de la Sudamericana. Por ende, no le entran US$ 225 mil, sino US$ 187.500.

Los otros equipos argentinos participantes de la Libertadores, Boca, Racing y Defensa y Justicia, no elevaron un pedido formal a la Conmebol por el adelanto del 60%, que representa US$ 1,2 millones. Desde Tigre, que integra el grupo B, señalaron que por ahora creemos que no es necesario, al igual que los otros clubes involucrados.

En la Sudamericana, donde a los equipos argentinos le deben entrar U$S 225 mil por la clasificación a la segunda ronda, tanto Unión como Atlético Tucumán aún están evaluando si solicitarán el monto. Vélez, en cambio, por ahora no piensa pedirlo.