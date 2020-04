Aclaran que está detenido un hombre acusado de abuso

Un hombre acusado de abuso sexual simple (tocamientos) de una niña de 13 años en barrio El Cambio está detenido en la casa de un familiar, aclararon ayer a este medio fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Según se denunció, el vecino habría abusado de la niña el 23 de marzo, cuando la madre de la víctima salió a realizar compras en medio de la cuarentena. El hombre habría aprovechado ese tiempo para ingresar a la vivienda y tocar a la menor. Desde el Ministerio Público remarcaron que para casos de abuso sexual simple no corresponde hacer efectiva una prisión, pero atento al estado de preocupación de la madre, la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, hizo lugar al pedido de la fiscalía de detención domiciliaria.

En este caso, se investiga supuesto abuso sexual simple (tocamientos) y no abuso sexual con acceso carnal (violación).

En medio de la pandemia por el coronavirus, se evita, además, que más personas sean alojadas en la Alcaidía.

Lejos de la víctima

Sí trascendió que el acusado está en la casa de un pariente y no en su domicilio, con custodia policial. Se buscó que no esté cerca de la madre denunciante.

"Es un tipo que siempre estuvo ligado a mi familia, vendría a ser como un tío lejano", había comentado la madre de la niña a este medio.

Desde el Ministerio Público señalaron que primer intervino la Fiscalía 3 y al extenderse la feria, al caso lo sigue actualmente la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, a cargo de Federico Obeid.

El fiscal ordenó todas las directivas pertinentes, e incluso las profundizó en el punto respecto de la prisión domiciliaria.

En la nota que se publicó ayer, la madre había expuesto que no se había detenido al acusado. Esa versión fue negada.

Desde el Ministerio Público indicaron que el denunciado no podría ir a la Alcaidía, por el peligro que representa la pandemia. Tampoco se podrá hacer la Cámara Gesell a la menor, por la misma prevención, al privilegiarse la salud de la menor en todos los casos.

"La fiscal Salcedo me dijo que no se podía hacer nada por todo lo que está pasando con el coronavirus y el aislamiento que debían respetar. Sin embargo, a este tipo lo llevaron a declarar a la dependencia de Asunción y en vez de quedar detenido, se fue a su casa donde permanece con custodia", apuntó la mujer madre de la menor. Fuentes hicieron notar que no hay fiscal con ese apellido.

"Ese día si no íbamos entre varios a reclamar afuera de la casa de ese hdp la fiscal no firmaba su detención. Una locura", apuntó la madre desesperada, en la nota periodística de diversos medios.

Se aclara entonces que las y los fiscales no firman detenciones; las detenciones y prisiones domiciliarias son ordenadas por un juez o jueza de Garantías.

El fiscal Obeid también se comunicó con autoridades del Polo de la Mujer, para solicitar que brindaran asistencia psicológica a la madre y la menor.

Aseguran que el caso de esta niña está en los carriles que corresponden.

