El calendario del golf: sin el Abierto Británico y a la espera del Máster de Augusta

El Abierto Británico de Golf, que debería celebrarse en el Royal St. George’s de Sandwich, Inglaterra, entre el 16 y 19 de julio próximos, fue suspendido a causa de la pandemia de coronavirus.

La decisión se produce a raíz de lo sucedido con Wimbledon, una acción que Royal and Ancient, el grupo que organiza el The Open Championship, estaba esperando antes de seguir adelante con su plan de cancelar su torneo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Previo a la cancelación de “The Open”, así se denomina a la cita del Reino Unido, el Masters de Augusta el Campeonato PGA, que debía desarrollarse en mayo en Estados Unidos, anunció aplazamientos sin fechas futuras.

Golf Digest informó que no se espera que The Open Championship se realice en el Royal St. George’s hasta el próximo año.

La organización tiene pensada la celebración especial del 150mo. Aniversario del Abierto Británico en el Old Course de St. Andrews, Escocia, en la edición de 2021.

Los responsables de la organización del torneo ya anunciaron que, a mediados de este mes, darán a conocer la decisión sobre si se mantiene o no la programación de la disputa del torneo.

Por otro lado, los organizadores de los torneos de golf en Estados Unidos anunciaron ayer importantes cambios de fechas, como la del Masters de Agusta, y un calendario renovado de la temporada del 2020 con el fin de poder superar la pandemia del coronavirus.

El Masters de Augusta, que se debía celebrar en la semana del 9 al 12 de abril ha sido reprogramado para la del 12 al 15 de noviembre próximo.

También se espera una decisión sobre el Abierto de Estados Unidos, programado para el 18 al 21 del junio venidero en el Club Winged Foot, en Nueva York.