Buscan una nueva fecha para la Clásica 1º de Mayo

Pocas competencias en Salta y el país tienen el historial de la Clásica 1º de Mayo, pero aún hasta la gran competencia del Día del Trabajador está sufriendo las consecuencias del parate mundial que tiene el ciclismo por el avance del coronavirus. Es prácticamente un hecho que la competencia no se correrá el 1 del mes que viene ya que son numerosos los factores que juegan en contra y ante este panorama sus organizadores tienen la idea de postergarla a una fecha indefinida de esta temporada.

Matías Postigo, uno de sus organizadores, le dijo a El Tribuno que “por ahora es inviable que se realice la Clásica” el próximo 1 de mayo y que la idea que ganó fuerza es desarrollar la competencia en otra fecha de este año.

“Hoy es totalmente inviable hacer la carrera hasta que no tengamos un panorama claro de que es lo que va a pasar. Con la cantidad de gente que reúne la Clásica a lo largo del circuito es imposible”, señaló Postigo. La realidad indica que a 24 días de la tradicional cita todo está en contra de su realización.

La Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta canceló toda la temporada de ruta, no hay ciclistas en actividad, están todos cumpliendo con el aislamiento preventivo y obligatorio y a esto hay que sumarle que la ayuda económica de parte del Gobierno de la Provincia tampoco está disponibles puesto que todo se ha destinado a la emergencia sanitaria.

“Tenemos una idea que es tratar de prorrogar la fecha. En principio, obviamente, no hacerla el 1 de mayo. Todas las carreras en el mundo se están cancelando, no es la idea nuestra sino para preservar la salud de los ciclistas y de todo el público que está en cada vuelta”, agregó Postigo.

“Fecha todavía no tenemos para una posible cancelación. Además, hay que ver qué apoyo podemos tener del Gobierno o de la Municipalidad. Todavía no tuvimos contactos con ellos ni ellos con nosotros. Al nivel que tiene hoy la Clásica sería muy complicado hacer la carrera sin ese apoyo”, contó Postigo a El Tribuno.

“Nosotros no lo hablamos al tema con el Gobierno porque se sobrentiende la situación por la que estamos pasando. Nosotros vamos a preservar la salud de la gente al cien por ciento”, señaló quien tomó la posta familiar de organizar la tradicional cita de ciclismo.

La primera edición de la Clásica 1º de Mayo se corrió en 1931 y hasta el 2019 llegó a 88 ediciones. Junto con el Campeonato Argentino de Ruta era una competencia sin interrupciones, pero ya el Argentino fue suspendido y la Clásica del Día del Trabajador está muy cerca de seguir ese mismo destino.

El próximo 1 de mayo será uno distinto, sin la Clásica corriendo por las calles de la ciudad y esperando que Salta y el mundo superen la pandemia del coronavirus.