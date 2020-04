Protectoras de Rosario de la Frontera piden alimentos para perros callejero s

En medio de la pandemia y avance del COVID-19, los perros callejeros quedaron prácticamente en el olvido en Rosario de la Frontera. A pesar de los esfuerzos, las protectoras de animales no dan abasto con los recursos económicos ni humanos para prestarles asistencia, por lo que lanzaron una campaña pidiendo ayuda a los vecinos.

En un contexto económico duro y de incertidumbre, donde hay muchos sectores vulnerables, como jubilados, familias de bajos recursos, trabajadores independientes, la realidad de los animales en situación de calle se hace más compleja y pasa a un segundo plano. Más sabiendo que subsisten a diario con la ayuda alimentaria y de asistencia que le brindan algunos vecinos solidarios de distintos barrio de la Ciudad Termal.

Desde la organización Patitas Callejeras le manifestaron a El Tribuno que "desde que se decretó el aislamiento social y obligatorio, las protectoras de Rosario de la Frontera nos encontramos ante una situación desbordante, dado que muchos animalitos se quedaron sin sustento y asistencia".

Y agregaron: "Rosario, al igual que muchos municipios de la provincia, nos encontramos con la problemática de la sobrepoblación animal, lo cual trae aparejado que existan muchos perros en la vía pública".

Por otro lado, detallaron que estos animales no solo padecen falta de alimentación, sino que no tienen ninguna asistencia veterinaria. Además no son sometidos a castraciones, con lo que se controlaría la superpoblación en la ciudad.

La situación se agravó porque los animales vagabundos del casco céntrico eran alimentados por los dueños de los bares y los comerciantes de la zona, pero desde la puesta en marcha del aislamiento -con todos los comercios cerrados-, los perros quedaron sin nada.

Desbordados

"Esta situación nos demanda a las tres protectoras que hay en el pueblo un gran esfuerzo. Si bien nos organizamos para proveerles un sustento con lo que está a nuestro alcance, actualmente nos encontramos desbordadas, ya que somos apenas seis personas, en el caso de Patitas Callejeras, que día a día estamos alimentando a más de 70 animalitos, sin contar aquellos que requieren la asistencia veterinaria ante casos de urgencia", indicaron desde la protectora.

Las otras proteccionistas que claman por ayuda son Somos su Voz y Corazones Callejeros.

"Entendemos que estamos en una situación incierta, pero nuestros animales también lo están, y ellos en mayor medida, ya que dependen solamente de nosotras, las protectoras", señalaron muy dolidos los voluntarios.

En este sentido, pidieron a los vecinos de Rosario ayuda para seguir asistiendo a los perros callejeros. "Por ello, le pedimos a la comunidad colaboración con alimento balanceado o ayuda para poder cubrir los costos de la atención veterinaria. Todo suma y es bienvenido, ya que nuestra labor es totalmente a pulmón y no recibimos ayuda del estado ni empresas privadas".

Para ayudar, la gente puede contactarse con las proteccionistas vía redes sociales. "Suplicamos que no desamparen al callejero de su cuadra, si pueden darle agua limpia y comida. Nosotros siempre estamos agradecidos con las personas de gran corazón de nuestra ciudad que suman su granito de arena", concluyeron.

Mascotas

Patitas Callejeras, quienes ya llevan más de cinco años de experiencia, trabajando en forma mancomunada y ad-honorem, con asesoría de profesionales en materia de salud animal como asesoría legal y jurídica, también hizo alusión a la relación de las mascotas y el COVID-19.

"Hemos visto que hay falta de información. Lo que produce una gran confusión con el contagio de este virus, por eso queremos aclarar que las mascotas no son transmisoras ni portadoras del virus", señalaron desde la organización.

Piden lavar las patas con jabón neutro de los animales para protegerlos.