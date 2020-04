Sin nueva definición sobre las clases en la Universidad Nacional

No volverán este lunes y aseguran que mantienen el calendario.

La Secretaría de Políticas Universitarias resolvió "recomendar" la modificación de los calendarios académicos de las casas de estudio, ante la muy probable decisión de demorar nuevamente el comienzo de clases presenciales.

La ola de rumores comenzó a correr como reguero de pólvora por las redes sociales de la Universidad Nacional de Salta y en cuestión de minutos ya había hasta fechas tentativas; aun hoy las siguen habiendo.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) inmediatamente decidió modificar el comienzo de su ciclo lectivo, que será recién el próximo 1 de junio. La idea de esa casa de altos estudios dejó la sensación que las autoridades de las demás universidades nacionales iban a seguir por ese camino. Eso aún no está definido y en estos días habrá reuniones virtuales para fijar las posiciones.

De primera mano, y solo por ahora, varias universidades decidieron ratificar los calendarios que ya tenían.

Graciela Morales, vicerrectora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) pidió "tranquilidad a la comunidad educativa" y brindó algunas precisiones.

"Hasta ahora la única que cambia el calendario académico es la UBA. El rector Víctor Claros está en constante comunicación con sus pares del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y ninguna otra universidad tomó esa decisión. También está en permanente diálogo con los decanos de las facultades, con los rectores de las universidades del NOA y con el Comité de Emergencia por el COVID-19 y no hay nada de eso", afirmó.

Reuniones clave

"Mañana (por hoy) se va a reunir para tomar una decisión. Pero le pido tranquilidad a la comunidad educativa de la UNSa, porque cualquier decisión que se tome será consensuada", dijo Morales.

El mensaje es válido por el antecedentes de Claros que en los primeros días de marzo había decidido que no comenzaran las clases sin consultar a las autoridades sanitarias, luego levantó la medida y finalmente el Gobierno nacional suspendió las clases en todos los niveles, en todo el país.

"En esa reunión se determinó lo más conveniente. Ya salió el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a decir que las clases por ahora no vuelven. Ese es otro dato certero: el próximo 13 de abril nadie vuelve a clases. Entonces para sintetizar y llevar tranquilidad: no se modifica el calendario académico y no se vuelve a clases el próximo lunes", confirmó la vicerrectora.

Comité

Ahora bien, el Rectorado de la UNSa trabaja en el denominado Comité de Emergencia por el COVID-19 junto a médicos, especialistas virólogos y en gestión ambiental.

En las reuniones que mantendrán hoy y mañana, para comenzar a tomar decisiones sobre las recomendaciones de la Secretaría de Políticas Universitarias, aseguran que participarán los decanos de las facultades. No fueron convocados, ni antes ni para ahora, el gremio de los docentes ni los centros de estudiantes.

Por ahora las autoridades universitarias solo aseguran que se continuará trabajando con la virtualidad, teniendo muy en cuenta las dificultades que están encontrando los docentes para adecuar sus contenidos a la mediatización de las tecnologías y las características del alumnado de la universidad local, por sus graves dificultades para acceder a estas tecnologías.

Planteo

"La trasposición de las actividades didácticas habituales a los lenguajes y modos que ofrecen las TIC no es un tema menor; se requiere de un conocimiento importante de las posibilidades que ofrecen las tecnologías, a lo que seguirá una tarea de elaborar los materiales correspondientes, diseñarlo y ponerlos a disposición de los estudiantes. Por ejemplo, si un/una docente habitualmente explica la resolución de un problema en el pizarrón haciendo participar a los estudiantes en el proceso (con preguntas, propuestas, etc.), ¿de qué modo haría algo equivalente en un aula virtual o en un espacio en la web? ¿Dónde se publicarán las actividades? ¿En Facebook, en un aula virtual, en un blog, en un sitio web de la cátedra?", dice el texto que difundió el lunes último la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (Adiunsa).