UNSa: Piden más consensos en las decisiones

Desde la Franja Morada, la expresión radical en las universidades, presentaron un proyecto de modificación al calendario académico del período lectivo 2020 para, dice el texto, "garantizar certidumbre en el acceso y permanencia de los estudiantes universitarios y preuniversitarios en igualdad de oportunidades y condiciones".

La Franja propone comenzar el 1 de junio con clases hasta el 12 de marzo de 2021 con un polémico receso de verano del 12 de diciembre, de este año, al 17 de enero, del año que viene.

Así las cosas, desde Adiunsa dijeron: "por fuera del convenio de trabajo, nada", alertó su secretario general, Diego Maita.

"No hemos recibido información oficial, consulta ni pedido de opinión de nadie. Nosotros ya hemos mandado notas pidiendo integrar el Comité de Emergencia y no recibimos respuesta alguna. Entendemos que cualquier decisión que se tome, siendo la Universidad una institución democrática, debe ser por medio del diálogo y del consenso. Nosotros no vamos a ir con una medida que vaya en contra de los derechos de nuestros afiliados, pero, por sobre todas las cosas, nosotros no queremos que nadie se nos enferme porque si no hay salud nadie puede trabajar. Ya están hablando del 1 de junio y no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia. Queremos formar parte de la mesa que toma las decisiones porque nosotros velamos por nuestros afiliados", dijo Maita.

La medida de la UBA

La (UBA) resolvió comenzar el ciclo lectivo del año 2020 el 1 de junio próximo y extender el dictado de clases hasta el 12 de marzo de 2021, con un breve receso para las fiestas de fin de año, con el objetivo de garantizar que sus estudiantes cursen sus carreras en forma presencial y proteger a la comunidad educativa ante la pandemia de coronavirus. "La Universidad debe garantizar acceso en condiciones de igualdad para la enseñanza a los estudiantes de todas las carreras".