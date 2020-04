Chacón Dorr: “Me quiero ir pronto, me tengo que ir”

¿Están trabajando en un nuevo proyecto a nivel institucional?

Sí, desde abril del año pasado, estamos con una nueva planificación, no solamente de trabajo, sino también con la coordinación deportiva del club a cargo del licenciado Pablo Sucarrat. Son tres años de trabajo, vamos por el segundo, la idea de este año es potenciar a los jugadores de la cuarta y tercera, ellos ya viene con un trabajo y en esta planificación. La idea es ir formándolos con un perfil AFA, pero hay trabajar mucho.

¿En qué consiste la nueva modalidad?

En muchas cosas, por ejemplo, se cambiaron los entrenamientos, antes era tres veces por semana y ahora es de lunes a viernes. Se produjeron cambios y mucha gente no estuvo de acuerdo, no aguantaron porque es un ritmo bastante intenso y muy exigente. Eso también hizo que nos exigiéramos nosotros como directivos desde otra mirada totalmente distinta. Fuimos corrigiendo cosas y quedan otras por cambiar. Toda la parte administrativa la tenemos computarizada, tenemos que mejorar el sistema de cobranzas y mejorar más desde lo institucional.

¿Es mayor exigencia para los profesionales?

Si hay un entrenador que quiere venir al club y después los veo en otro, le digo que no venga más. Tiene que haber un compromiso con el club, con el trabajo y planificación que se viene haciendo porque esto no es algo pasajero. El que viene a Mitre tiene que saber que se trabaja de lunes a viernes y si hay partidos los sábados, también se trabaja.

¿El proyecto demanda una mayor inversión?

Económicamente cuesta más dinero, eso me obligó a mejorar el tema de recursos, son más horas y es más caro. Estamos pensando en traer una camiseta de Tevez (jugador de Boca Juniors) firmada y subastarla. Buscamos sponsor y no es fácil. La comunidad empresarial salteña no está acostumbrada a hacer un aporte, excepto en algunos clubes. En su momento le plantee a algunos gobernadores ¿por qué no buscamos empresas, a través de desgravaciones impositivas, que hacen aportes a los clubes? Y no que el Gobierno te dé dinero.

¿Cómo están trabajando con la cuarentena?

A través de la página, no solamente subimos los entrenamientos, también le pedimos a los chicos que nos manden cómo entrenan en sus casas, todo eso es a favor de lo que estamos haciendo. En esta segunda semana decayó bastante el ánimo, entonces estamos haciendo que los profes manden los videos y los subimos. Tenemos que estar al lado de los chicos y de sus padres.

¿Cómo están económicamente?

Tenemos una deuda de agua, que sería lo más preocupante, por llamarlo de alguna manera, de 1.800.000 pesos en un inmueble, es un tema que lo venimos conversando mucho en la Liga Salteña. Son boletas de 70 y 80 mil pesos, se hacen impagables. Cómo hago para solventar cinco hectáreas por un lado y toda la sede.

¿Tiene intenciones de seguir al frente de Mitre?

Me quiero ir pronto, me tengo que ir porque ya está. Como presidenta se está por cumplir el tiempo estatutario. Fui apoderada, de esposa de un presidente (Sanmillán), hace 31 años que conozco el club. Por suerte en Mitre hay gente joven y responsable, es muy importante porque es un club que tiene patrimonio y un ingreso que hay que saber administrar.