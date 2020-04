¿Qué opinan los salteños sobre la reforma constitucional?

La mayor parte de los salteños consultados en una encuesta coincide en la necesidad de reformar la Constitución provincial, en consonancia con el proyecto oficial que el gobernador Gustavo Sáenz envió a la Legislatura la semana pasada.

De acuerdo a un trabajo de la Consultora We, el 59,1% de las personas que fueron encuestadas dijo estar de acuerdo con la necesidad de reforma de la Carta Magna, mientras un 14,5% se mostró en contra. Hay, en tanto, un 21% que dice darle lo mismo y un 5,4% que no sabe nada con respecto al tema.

Benjamín Gebhard, director de We, señaló que la consultora implementa su propio "monitor de opinión pública, un índice de confianza en el Gobierno que mide la evaluación sobre gobernantes, gestiones, percepción sobre el funcionamiento de la economía, principales demandas sociales, evaluación de servicios y posición sobre temas de agenda".

En este contexto -explicó en diálogo con El Tribuno-, realizaron una medición sobre la opinión de los salteños en torno al proyecto oficial para modificar parcialmente la Constitución provincial con el objeto de impulsar una serie de cambios entre los que se destaca la limitación de los mandatos del gobernador, vicegobernador, intendentes y legisladores provinciales y municipales a un máximo de ocho años, lo que implica la posibilidad de una única reelección.

"Hay un consenso amplio, pero que hay que interpelar a ese 26,4% que aún no está convencido, porque de acuerdo al tratamiento que se le dé, podrá apoyar el proceso o ponerse en contra. Esto siempre partiendo del punto en que una reforma debería tener un amplio apoyo de la sociedad", consideró Gebhard.

No obstante, la mayor parte de los encuestados cree que sería mejor limitar aún más los mandatos; es decir, uno solo de cuatro años, sin posibilidad de reelección. En segundo lugar de las preferencias se ubican quienes creen que debe ser un solo mandato, pero en vez de los cuatro años que duran actualmente, con gestiones de seis. "Además- consideró-, la impronta para llevarla a cabo va a impactar en la imagen que tiene la sociedad sobre la gestión, y esto me parece importante porque la Constitución no la reforman todos los gobiernos, puede ser un hito fundacional si se lo implementa bien, o un estigma difícil de remover si se lo hace mal".

El titular de la consultora detalló: "Cuando digo bien, digo por un lado que tenga los componentes que se consustancien con el discurso de cambio y, por el otro, que tenga participación de la sociedad y de los diferentes actores de la democracia".

En cuanto a la participación, Gebhard evaluó: "Uno puede encontrar expresiones públicas de diferentes actores del sistema político reclamando más diálogo y participación en la toma de decisiones", y agregó que "si la impronta no es participativa, puede haber un sesgo de legitimidad cuando el proceso de la reforma termine".

"Un ejemplo es haber dado por sentado que la demanda de limitación de mandatos era recortarlos de tres a dos, cuando los datos que nosotros tenemos indican que el 40% querría un solo período de cuatro años; el 25,4% uno solo, pero de 6 años y el 16,5% dos de cuatro años. El 13,3% lo dejaría como está y el 4,8% respondió que no sabe", indicó.

Finalmente, subrayó: "Generando instancias de participación, los cambios pueden obtener mayor consenso y, aún cuando no sea así, tendrán mayor legitimidad".