Estiman el pico para mediados de mayo y un gran número de contagiados

Nación espera que se dilaten los tiempos y no colapse el sistema de salud del país.

La flexibilización del aislamiento obligatorio de la próxima semana marcará, sin dudas, un nuevo escenario en el avance de la pandemia de coronavirus en la Argentina. Desde el Gobierno nacional estiman que el pico de contagios se dará a mediados de mayo y, en el peor de los casos, esperan "un importante número de contagiados" en todo el país.

"Hay que aguantar para que llegue tarde y no todo junto. Cada día que pasa es un día ganado", le dijo a El Tribuno una fuente cercana al Gobierno nacional. La estrategia que manejan desde la Casa Rosada es clara: tomar medidas anticipadas, hacer que el virus tarde lo más que se pueda en expandirse y, por ende, que el sistema de salud no colapse. Es por eso que destacan las medidas que se tomaron como el aislamiento social y obligatorio, el cierre de las fronteras, la suspensión de espectáculos y de las clases. Lo que sí tienen presente es que la salida de la cuarentena tendrá que ser escalonada y nada de golpe, para no tirar por la borda lo que se consiguió hasta ahora.

Esa fuente le reconoció a este diario: "Va a haber un número importante de contagiados, porque si no hay un número importante la circulación del virus sigue y la forma de que no siga es que haya infectados". Teniendo en cuenta estas palabras, la ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, trazó ayer un escenario nada alentador para la provincia (ver página 12) que contempla un gran número de contagiados y hasta de muertes.

El pico

Cada vez que se habla de las curvas de casos, se trazan distintos pronósticos. En estos momentos, teniendo en cuenta modelos matemáticos, una fuente cercana a los despachos de Salud de la Nación le dijo a este diario que "no hay precisión. Uno trata de tener pronósticos, pero necesitamos pensar que se viene lo peor. Aunque venimos menos mal que otros países".

Respecto del pico, aseguran que se fue dilatando en el tiempo cuándo ocurrirá el pico, y aclaran que "tratamos de que no sea tan pico". Y luego agrega: "Los modelos matemáticos señalan que sería a mediados de mayo. Antes hablaron de la segunda quincena de abril, pero ahora quedaron a mediados de mayo".

Por otro lado reconocen que en el país aún no hay una circulación franca del virus. Y agregan: "No importa como esté (en la actualidad) cada provincia. En el fondo esto va a venir para todos, un poco más tarde o más temprano. Lo que tratamos (desde Nación) es que llegue lo más tarde posible y con la menor consecuencia posible".

Respiradores

En las últimas semanas hubo una dura discusión sobre la cantidad de respiradores con que cuenta el sistema de salud nacional y, por ende, cuando las provincias salieron a comprar, desde la Nación impidieron esas compras directas y entonces es el Gobierno nacional quien realiza las compras y los reparte, de forma proporcional, a cada distrito.

En materia de camas de terapia intensiva con respiradores, el país cuenta con un promedio de 8.500 camas. De estas, entre un 80 y 82% están ocupadas de forma constante. Nación le pidió a las provincias que posterguen cirugías estéticas, las programadas y las operaciones que no sean de suma urgencia. A esto hay que sumarle que cayó la cantidad de accidentados en siniestros viales.

"De estas camas críticas, hoy están ocupadas el 50%, por lo que tenemos 4.250 camas, en promedio, a la espera de la ola de casos", arriesgo la fuente de Nación. En Salta, de acuerdo a lo que señalaron desde Salud en las últimas semanas, hay un total de 220 camas con respiradores, sumando las del sector público y el privado.

Respecto del reparto de respiradores que hace Nación, una fuente de la administración central aseguró que "la distribución es de acuerdo a la existencia de respiradores en el sistema privado y público, la población de cada provincia y el estadío de la evolución de epidemia en el lugar". La consigna que se maneja desde los despachos nacionales es que somos un país federal, por lo que los respiradores, los medicamentos y los insumos serán repartido de forma proporcional, entre todas las jurisdicciones.

Lo que sí les preocupa es la escasez de vestimenta de protección de los trabajadores de salud. "Si bien hay en la Argentina y en cada provincia compran tanto el sector público como privado, la demanda empezó a crecer de una manera muy fuerte y al haber una demanda mundial de ciertos productos, se hace difícil conseguirlos", afirmaron las fuentes consultadas por este diario.

Público - privado

Otro punto que aclararon es la relación que tiene el Estado con las instituciones médicas privadas, que en estos días fue muy abordado por los medios. Desde Nación aclararon que en ninguna circunstancias pensaron en expropiar clínicas, como se dijo. "Muchas provincias nos contaron la buena relación que tienen con el sector privado, por lo que en este contexto de emergencia el objetivo es trabajar juntos", concluyeron.

.