Por ir a ver a la novia y reincidir, un chico quedó detenido

A un adolescente de 16 años, por ir a ver a su novia y reincidir ante la falta de cumplimiento del aislamiento obligatorio, se le inició un proceso judicial y quedó alojado en un centro de menores.

Se trata de un chico que reside en el barrio Ramón Abdala de Rosario de la Frontera. La decisión fue tomada por el juez del Tribunal de Juicio y de Menores de Metán, Sebastián Fucho.

No hay antecedentes de un caso similar en el sur provincial porque al menor se le aplicó el artículo 205 del Código Penal que establece que: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Alejado de su casa

Fuentes judiciales confirmaron que el adolescente reside en el populoso barrio Abdala, ubicado al norte de la Ciudad Termal y que durante la cuarentena dispuesta por el coronavirus, efectivos de la Comisaría 31, ya le habían realizado un acta de prevención y notificaron a sus padres.

Pero en la tarde del lunes pasado las autoridades lo sorprendieron nuevamente en la vía pública y fue aprehendido. Luego fue trasladado desde Rosario de la Frontera a Metán, donde quedó alojado en el Centro de Menores, ubicado en el barrio Balneario.

"El chico se trasladaba desde el alejado barrio rosarino hasta la plazoleta Gemes de esa localidad, donde se encontraba con su novia. Quiero aclarar que se trata de una detención judicial y no por el decreto provincial, en virtud de lo establecido por el artículo 205 del Código Penal", confirmó el juez Fucho a El Tribuno.

El muchacho es hijo de una familia humilde y al parecer se escapaba de su hogar para encontrarse con su amada, en plena cuarentena por el coronavirus, violando el aislamiento obligatorio.

Las autoridades informaron al juez que el adolescente no pudo justificar su salida y que además había reincidido en la violación al aislamiento obligatorio. Ahora deberá afrontar un juicio en el que podría recibir una pena de seis meses a dos años de prisión.

Todos en la calle

El lunes en San José de Metán se observó a una gran cantidad de personas en las calles. El tránsito de automóviles, de motocicletas y peatones fue incesante.

También hubo largas colas en Edesa y en la sede del Correo Argentino, pero se hizo respetar la distancia entre los vecinos. En los últimos días muchos de los que fueron al correo eran trabajadores que prestaron servicios en la empresa de arándanos ubicada en Yatasto. "Estamos enviando nuestras renuncias porque seguimos figurando en blanco y no estamos trabajando. Esta es una crisis terrible por el dengue y el coronavirus. Algunos ya mandaron telegramas hasta en dos oportunidades porque estamos desempleados y no podemos recibir ningún beneficio social. Es una situación desesperante, porque no tenemos para darle de comer a nuestros hijos y nadie de Extraberries S.A. responde", dijo Facundo Sebastián Pacheco.