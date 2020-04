Gustavo Sáenz y Gerardo Morales analizarán la posibilidad de abrir la circulación interprovincial 

El gobernador Gustavo Sáenz se mostró convencido de que las provincias recibirán ayuda del Gobierno nacional al tiempo que llamó a demostrar “federalismo, equidad y solidaridad” para con todo el pueblo argentino. Además habló de la posibilidad de abrir la frontera con Jujuy, donde no hay circulación viral.

“Mantengo muy buena relación con los gobernadores. Con Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) hablamos. El viernes no reuniremos con los distintos equipos para abrir tanto la provincia de Salta y Jujuy porque gracias a Dios no tenemos circulación viral. La provincia de Salta hoy terminó de hacer el último test de caso sospechoso de coronavirus y salió negativo. Estamos haciendo un gran trabajo con todo el equipo. Lo mismo está haciendo Morales y Manzur. Algunos con más suerte y otros con menos suerte. Pero hoy podemos decir que tenemos tres casos positivos, todos exportados. No tenemos casos sospechosos. Pero esto nos posibilita abrir nuestras provincias y hacer turismo interno, también en Catamarca donde no hay circulación interna,pero siempre manteniendo la seguridad”.

En el programa A dos voces que se emite por TN, el mandatario provincial habló sobre la reunión que mantuvieron los gobernadores ayer con el presidente Alberto Fernández. “Hay que dejar en claro que hay un presidente con 24 gobernadores que están convencidos de lo que estamos haciendo”, señaló.