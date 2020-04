Murió a los 73 años por coronavirus la figura del folk John Prine

Así lo confirmaron a la revista Rolling Stone sus familiares, quienes el sábado ya habían advertido que el artista había sido entubado y estaba en estado crítico, según consigna la agencia DPA.

Prine había comenzado con los síntomas de este virus luego de que su esposa diera positivo en un análisis.

Tras conocerse la noticia, figuras de la talla de Bruce Springsteen, entre otros, lamentaron públicamente su muerte con sentidas palabras en las redes sociales.

“Aquí en la Calle E (en alusión a la E Street Band, su banda acompañante) estamos aplastados por la pérdida de John Prine. John y yo éramos los ´nuevos Dylans´ a principios de la década del ´70. Fue el tipo más encantador del mundo. Un verdadero tesoro nacional y un compositor para todas las edades. Enviamos nuestro amor y oraciones a su familia”, escribió “El Jefe”.

Prine hizo su irrupción en el mundo de la música a finales de los `60 gracias al gran espaldarazo dado por Kris Kristofferson, y de inmediato cosechó elogios entre la crítica y colegas, tal el caso de Bob Dylan, quien se declaró su fan y no dudó en actuar en carácter de invitado en varios shows.

“Illegal smile”, “Sam Stone”, “Paradise”, “Hello in time”, “Dear Abby”, “Grandpa was a carpenter” y “Christmas in prision” son algunos de los títulos más famosos en la carrera del músico.

Entre otros premios, obtuvo un premio Grammy en 1992 al mejor álbum de folk contemporáneo por “The missing years”, y repitió en 2006 por “Fair & Square”.

También fue reconocido por los American Music Awards, el Nashville Songswriters Hall of Fame y el Grammy Hall of Fame, entre otras entidades.

Prine había sobrevivido en 1998 a un cáncer de células, por el que debió ser operado en la zona del cuello, lo que alteró su registro vocal, experiencia sobre la que reflexionó en el mencionado disco “Fair & Squire”.

Actualmente, artistas como My Morning Jacket o Bon Iver han reconocido la influencia que este músico significó en sus respectivas carreras.