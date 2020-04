Fuerte advertencia de Transparencia Internacional contra el ciberpatrullaje dispuesto por el Gobierno: “Es un avance sobre la libertad de expresión”

La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, consideró hoy que el ciberpatrullaje dispuesto por el Gobierno para "detectar el humor social” es “un avance sobre la libertad de expresión”, y criticó a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic: “Para detectar el humor social en Argentina, en este momento, basta escuchar las radios, salir a la calle y ver, o hacer una encuesta”.

“La verdad es que no estamos sorprendidos, esa no es la reacción. Están usando estas herramientas no para detectar el grooming, esto es otra cosa, es investigar delitos. La ministra dijo que monitorean lo que los ciudadanos decimos en las redes sociales, supongo que también hacen patrullaje de los diarios, de la radios y de la televisión, porque en realidad, no es una discusión de la privacidad de la personas, sino el derecho de expresión y la libertad de expresión”, afirmó Ferreira.

Durante una videoconferencia con los diputados que integran la comisión de Seguridad, la Frederic explicó ayer que el Gobierno, a través de las fuerzas federales, realiza un “ciberpatrullaje” en las redes sociales con el objetivo de “detectar el humor social”. “Nos ha permitido trabajar sobre alertas tempranas para prevenir diversas situaciones. No es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. Se hace un rastreo por lo que es público en las redes. Twitter, Facebook e Instagram tienen muchas cuentas que tienen faceta pública y otra privada. Las fuerzas federales solo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse a una dimensión del humor social, no a todo”, detalló la funcionario.



Al respecto, la presidenta de Transparencia Internacional destacó que no es la primera vez que un gobierno utiliza este tipo de herramientas para recopilar información, es más, recordó que Patricia Bullrich también lo hizo durante la gestión de Mauricio Macri. “No es algo que nunca haya pasado, pero la ministra (Frederic), y yo la escuché, cada vez que aclara se mete en otro problema, porque dijo que la está usando para hacer cumplir la cuarentena, y me pregunto si es que además de leer lo que uno escribe en Twitter se está rastreando en qué lugar está la persona que está tuiteando”, planteó, en diálogo con radio Mitre, y agregó: “Si están trakeando donde estoy, sin una autorización judicial, es inconstitucional”.

Para la especialista, "un avance semejante sobre la libertad individual únicamente (debería ser) con una autorización del Congreso, y aun así sería inconstitucional”, en relación al ciberpatrullaje. No solo Transparencia Internacional cuestionó la medida del Gobierno. Organismos como ADEPA y FOPEA también lo hicieron. En tanto, los diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para que Frederic dé precisiones con el argumento de que "puede implicar para la libertad de expresión y de opinión, uno de los derechos esenciales del sistema democrático”.

“Esto adquiere mayor gravedad aún si se considera que el reciente DNU 214/2020 modificó la Ley de Inteligencia quitando la fiscalización judicial de tales actividades”, lo cual “da lugar a que se esté llevando a cabo la labor de vigilancia referida por la ministra de Seguridad con intervención de cuentas particulares y sin la correspondiente orden judicial”, plantearon en la iniciativa.

En el texto, además, solicitan conocer los “recursos humanos afectados a la labor de ‘vigilancia y ciberpatrullaje del humor social’, indicando la identidad de los que la llevan a cabo, y si pertenecen a la planta permanente del Ministerio de Seguridad, si fueron contratados a ese efecto o si pertenecen a algunas de las fuerzas de seguridad federales, así como el lugar físico desde el que se realiza”. También que se informe sobre adquisición de equipamientos y recursos técnicos. “Frederic dijo que está buscando cruzar palabras, como saqueo, que permiten identificar la comisión de un delito. O sea, por escribir en mi twitter saqueo, saqueo, saqueo, ¿debería ser investigada judicialmente, o denunciada por la policía federal?", expresó Delia Ferreira, y amplió: “La Ministra de Seguridad pretende chequear, para darnos seguridad y tranquilidad, si se escribe salidera bancaria; es mucho peor lo que hizo el Gobierno la semana pasada, que apareció en todos los diarios del mundo, cuando produjo una suelta de jubilados forzosa, eso es peor que haber usado la palabra salidera bancaria”.

Para la presidenta de Transparencia Internacional, “hay que tener mucho cuidado con este tipo de herramientas”, porque “se trata de captar datos de las personas u opiniones de las personas, y escribir y opinar no es delito en Argentina, por suerte, todavía”. “¿Cómo sabemos para qué se usa?, ¿quién lo usa?, ¿si terminada a duración hipotética de la medida estos datos se va a eliminar? No tenemos ninguna seguridad de eso”.

A raíz de la polémica, este jueves, la funcionaria dio marcha atrás en sus declaraciones y reconoció que la expresión “humor social” fue poco feliz y dio lugar a confusiones. “A partir del alboroto que generó mi intervención, estamos revisando el protocolo con el que trabajamos este tipo de patrullajes para someterlo a discusión de la Comisión de Seguridad de Diputados e incluso de especialistas”, adelantó en declaraciones a radio Mitre.

Y agregó: “Creo que es la oportunidad para transparentar el uso de esta herramienta”.

Más allá de haber reconocido el error discursivo, Frederic defendió este tipo de investigaciones que se realizan en redes sociales. Según informó, no se hacen averiguaciones sobre personas -está prohibido por ley-, sino indagación por categoría y zonas donde con el objetivo de anticiparse a la comisión de ciertos delitos, como por ejemplo los saqueos a supermercados y las salideras bancarias.

“Lo que hacemos es mirar Twitter, buscar en Facebook y cruzar palabras claves con hashtags y zonas. Es lo que se hace generalmente para buscar tendencias, sólo que nosotros lo utilizamos para evitar delitos”, justificó.