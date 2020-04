Tras la polémica, la FIFA revisará las nuevas reglas de juego

La International Football Association Board (IFAB), órgano arbitral dependiente de la FIFA, aprobó algunas modificaciones a las reglas del deporte que se implementarán a partir del inicio de la próxima temporada, al tiempo que anunció que “analizará y revisará” la forma de sanción para la posición adelantada, que provocó polémicas a partir de la implementación del VAR.

Entre los cambios ya aprobados, se encuentran la interpretación de cuándo un/a futbolista realiza una mano y la ejecución de los penales.

Con relación con el off side, la IFAB explicó que “el concepto del fuera de juego tiene como fin último fomentar el fútbol de ataque y la consecución de un mayor número de goles”. Por eso, se acordó la necesidad de analizar y revisar la regla del fuera de juego con la intención de proponer cambios que persigan tal fin.

Hasta el momento, se considera fuera de juego “si cualquier parte del cuerpo con la que es posible marcar un gol está más adelantada que la línea de los dos últimos defensores” (incluido el arquero).

Sobre las manos, otro punto que siempre genera polémica, la IFAB dejó en claro que se considera infracción cuando “la pelota toque por debajo de la axila”.

“Si un jugador toca de manera fortuita el balón con la mano, solo será considerado infracción en caso de que la jugada acabe en gol o en ocasión manifiesta de gol. Si la jugada se prolonga y son varios los toques, la mano no se considerará falta”, agrega la norma.

En tanto, respecto de penales, si el arquero infringiera las reglas en el momento de lanzarse un tiro de penal y el balón no entrara o rebotara en el travesaño o en los postes, no se ejecutará nuevamente, salvo que influyera claramente en quien remate.

En caso de adelantamiento del arquero en la tanda definitoria, será primero una advertencia y después una tarjeta amarilla.

Por último, si el árbitro concediera ventaja al cometerse una infracción que tenía por objeto evitar una ocasión manifiesta de gol, la tarjeta roja se convertirá en tarjeta amarilla; y siguiendo la misma lógica, si el juez concediera ventaja tras cometerse una falta, no se mostrará tarjeta amarilla.