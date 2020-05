“Hay un gran desgaste en el personal de la salud por la pandemia del COVID-19”

El doctor Ricardo León de la Fuente es un médico cardiólogo que, con 47 años, ya tiene un largo camino desandado de casi 26 en la medicina. Tras una larga formación, León de la Fuente encabeza hoy el servicio de terapia intensiva del hospital Papa Francisco, convertido en el Centro de Referencia para tratar la enfermedad en Salta.

Casado, con tres hijos, Ricardo León de la Fuente estuvo vinculado a la medicina desde niño. Su padre es médico, lo mismo que su hermano mayor y un cuñado, casado con su hermana y también más grande que él. “Tener a tantos familiares a quienes miraba en la medicina me motivó a estudiar la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba”, explica el médico en diálogo con El Tribuno.

León de la Fuente siempre se sintió atraído por la figura del Dr. René Favaloro, quien terminó siendo su mentor. Ser escolta en la universidad le dio la posibilidad de rendir un examen a través del cual ingresó a la Fundación, donde trabajó varios años: “Tuve el privilegio de formarme ahí y trabajar con Favaloro”, recuerda.

Tiene siempre un incentivo para seguir estudiando. Completada su formación en Cardiología, Terapia Intensiva y Diagnóstico por Imágenes, volvió a Salta donde hizo la carrera para ser profesor universitario. Luego pasó siete años trabajando en Noruega para hacer el Doctorado en Filosofía. Es, además, investigador adjunto del Conicet. Y tiene otra maestría en Enfermedades Cardiovasculares por la universidad de Barcelona (España). Actualmente es alumno de un Máster en Ciencia en la Administración Pública de la Escuela de Economía de Londres, el cual por ahora está interrumpido a causa de la pandemia. “Siempre digo esto es lo último que hago, pero después surge alguna capacitación más que me seduce. Realmente lo disfruto”, explica.

Tiene además dos libros publicados y muchas publicaciones en las revistas de medicina más importantes del mundo.

En Salta, León de la Fuente fundó el centro Cardiovascular Salta, del cual es director médico y está a cargo del programa de Clínica Médica y Terapia Intensiva del hospital Papa Francisco, que es el centro de referencia para COVID-19 en Salta.

“En todos lados donde estuve siempre tuve ofertas laborales para quedarme, pero soy un enamorado de mi provincia. Acá nacieron y crecieron mis hijos”, afirma y remarca que “además, Salta brinda enormes desafíos, como cuando me propusieron hace seis años abrir la terapia intensiva del Papa Francisco y hoy trabajo con un grupo de gente del que estoy orgulloso”.

Respecto del trabajo que realizan en el marco de la pandemia por el COVID-19, León de la Fuente indicó que “el Papa Francisco se adaptó para poder ser el Centro de Referencia de esta enfermedad. Afortunadamente hasta el día de hoy, por la epidemiología que tenemos y el valor del distanciamiento social obligatorio impuesto en esta cuarentena, se logró que no haya tantos casos como habíamos pensado en el inicio de la pandemia”.

El hospital de la zona sur se adaptó para ser una gran terapia intensiva y, a la vez, se le adosó la escuela que está atrás con otras 48 camas para internación común.

“Hubo una redistribución del recurso humano por parte del Ministerio de Salud y, a su vez, la compra de insumos médicos como respiradores y monitores como para poder armar y expandir nuestra terapia original que era de seis camas; hoy ya tenemos 18 y con posibilidades de seguir aumentando la capacidad en 10 camas más en los próximos días”, destacó.

Pero al médico le preocupa “el tiempo que nos va a llevar salir de esta pandemia, por las consecuencias socioeconómicas que trae aparejado el aislamiento y la cuarentena”.

Afortunadamente, en Salta no se registra circulación del virus y los pocos casos que se detectaron fueron importados. No obstante, el sistema de alerta está presente, con la tensión que ello significa.

“Es una situación muy difícil”, admite León de la Fuente. “Estamos hace poco más de un mes en esta situación y esto genera en todos los profesionales un gran desgaste, al margen de que haya pocos casos. Son personas con sus propias historias, con familias detrás y todo esto también les genera un gran estrés”.

“Hay que lidiar con eso día a día y llevarlo de la mejor manera. No es fácil, nadie estaba preparado para esto”, concluyó.