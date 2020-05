Con el impulso del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pedirán el juicio político de tres jueces que liberaron presos por el coronavirus. La información fue publicada anoche por Clarín. "Estamos viendo que en algunos lugares algunos jueces están actuando de manera irresponsable", había enfatizado Massa días atrás.

Aquella vez, había precisado que iba a dar la "instrucción a la oficina de víctima que depende del Congreso, para que en el caso de los jueces que incumplan y no den vista a la víctima, le iniciemos juicio político".

Precisamente, el juicio político lo pedirá la oficina de las víctimas de Diputados que depende de Massa.

Según informaron en su entorno, el diputado recibió a las víctimas y precisaron que los "jueces sobre los que hay pruebas pertenecen a tres departamentos judiciales: San Isidro, Bahía Blanca y Lomas de Zamora". Sus nombres no trascendieron todavía.

Más temprano, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, había señalado sobre el cacerolazo para rechazar las excarcelaciones de delincuentes: "Me parece una manifestación de la ciudadanía que hay que tener en cuenta, porque toda manifestación y todo cacerolazo hay que saber entenderlo y atenderlo porque para eso estamos, para eso uno es parte de un Gobierno”.

La ministra, además, sostuvo que es "injusto que hagan cargo al Poder Ejecutivo de cosas con la que no tiene que ver" y aseguró que "deberán explicar aquellos que tomaron esas medidas, cada uno es responsable de sus actos, y para eso está la división de poderes". LE PUEDE INTERESAR Las fake news sobre la liberación de presos El cacerolazo contra la excarcelación de presos se hizo escuchar en los barrios porteños

El presidente Alberto Fernández había negado el miércoles que su gestión prepare una “liberación masiva” de presos por la pandemia del coronavirus y aseguró que “la solución a este problema está en manos de los tribunales”.