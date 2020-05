Cerrillos: la campaña improvisada

Aunque desde este medio se intentó saber el estado de salud actual del paciente cerrillano que fue diagnosticado con dengue grave o hemorrágico, el hermetismo con que se maneja el caso impidió obtener cualquier información.

Con respecto a las medidas ambientales y sanitarias que se tomaron desde la Municipalidad de Cerrillos, sorprendió el panfleteo que realizaron desde la comuna el viernes, dando clara muestra de improvisación y poca conciencia sobre el dramático escenario que plantea la epidemia del dengue, que ya no se circunscribe al norte de la provincia, sino que ahora incluye a Cerrillos, entre otros municipios que no imaginaban ser parte de esta urgencia sanitaria, como Metán y Gemes.

El panfleto que repartieron al voleo advierte sobre los síntomas del dengue y solicita a la población que no se automedique. De fumigación, desyuyado y descacharrado, que es una cuestión urgente en esta localidad, no dice nada el panfleto, salvo por unos trazos a mano alzada con lapicera azul: "Descacharrado 11/5 Hs 8". Lo que destaca bien impreso en el panfleto es "Gestión Yolanda Vega", como si se anunciara una obra para inaugurar. En realidad, la negligencia en la higiene urbana es lo que ha puesto a Cerrillos bajo el ala de los mosquitos Aedes aegypti, que pueden provocar además de dengue, las enfermedades Zika y chicungunya, cosa que no debería enorgullecer a ningún funcionario público.

Recordamos que el paciente con dengue grave es un vecino de 45 años que llegó al hospital Santa Teresita el domingo pasado con síntomas agravados: perdía sangre por la orina. Entonces se lo derivó a un centro de salud privado, donde le hicieron análisis y se confirmó que tenía dengue grave serotipo 1.