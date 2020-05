El Sporting Club, la casa del tenis salteño, está pidiendo auxilio

Los clubes, todos, sufren la pandemia. No están excluidos de la crisis que el COVID-19 provoca en el mundo.

En Salta, varias instituciones contaron las complejas y delicadas situaciones que están atravesando, desde que tuvieron que cerrar sus puertas tras el decreto nacional que obligó a la ciudadanía a aislarse en sus casas.

El Sporting Club, la casa del tenis en Salta, como su presidente lo describe, no escapó a los problemas económicos de estos tiempos. “Es bastante complicado el tema, nosotros nos adherimos a lo estipulado por el Gobierno nacional pero todo el club está parado con lo que eso significa para los socios. Somos una institución que tiene 14 empleados y se nos está haciendo complicado equiparar los números”, explicó Gerardo Míguez en diálogo con El Tribuno.

Pese a la crisis, el dirigente contó que “el club se mantiene con el valor de la cuota societaria, más el canon que recibimos por alquileres de las canchas y gimnasios, pero con este parate el club también tiene que ser solidario y no podemos hacer el cobro de esos alquileres”.

Como sucede con cada disciplina, Míguez consideró que la incertidumbre es lo que agrava el futuro. “Lo que más nos preocupa es saber hasta cuándo vamos a estar así. Tuvimos bastante diálogo con los funcionarios, de ellos depende la decisión de que podamos abrir el club o no. Nosotros presentamos todos los protocolos y las garantías necesarias para volver al deporte, además hay que tener en cuenta que el tenis no es un deporte de contacto, por eso estamos expectantes de poder ser habilitados pronto”.



El presidente del Sporting fudamentó sus esperanzas de reiniciar la actividad de la institución luego de que el Gobierno de Salta haya autorizado la reapertura de comercios, por ejemplo.

“El hecho de que hayan permitido la apertura de los locales comerciales nos da el aliciente de que lo próximo será la actividad deportiva. Además, la mejor forma de sobrellevar el posencierro, es con la práctica del deporte”, se ilusionó.

El Sporting Club, en el cual se practican varios deportes pero esencialmente el tenis, cuenta con 240 socios en todas sus categorías. “Estamos preocupados, tenemos empleados que pagar. Por ahora, ellos realizan turnos rotativos con trabajos de mantenimientos en el predio. El club tiene canchas de tenis, la pileta de natación y todo se debe mantener pese al parate”, dijo Míguez.



El dirigente expresó que “el Sporting Club es la casa del tenis en Salta, si hay un lugar donde tiene que reiniciarse la práctica de este deporte es acá”. Por último, reiteró su ilusión de poder reabrir el club, “aunque sea parcialmente hay que habilitar el tenis, obviamente respetando los protocolos que nos den las autoridades”, aclaró.

La difícil situación de los clubes ya la había adelantado el presidente de la Asociación Salteña de Tenis, Estanislao Villanueva. “Esta crisis va de la mano de otra crisis que ya tenían los clubes, porque vienen de economías complicadas. Cuando los clubes vuelvan a abrir en mayo, van a necesitar otro tipo de aportes de los socios, o alguna ayuda estatal para afrontar lo económico. Lo que veo es durísimo”, había dicho Villanueva hace exactamente un mes en estas páginas. Y el Sporting Club ya está pidiendo ayuda, tanto como los otros clubes de tenis en la provincia.