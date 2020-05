Sigue la ofensiva del Sagra: “Tapia mancha la pelota”

El presidente de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra, argumentó ayer que su club fue el único de los 32 que componen la Primera Nacional que se negó a firmar el apoyo al titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, porque es una “persona que mancha la pelota”.

“No puedo apoyar jamás a una persona que mancha la pelota salvando a su equipo en un escritorio y en el mismo escritorio nos castiga a nosotros, que tenemos el mérito deportivo. Espero que el resto de los dirigentes me apoye porque somos iguales al resto de las instituciones”, aseguró.

En declaraciones a TyC Sports, Sagra agrandó la grieta que el santo tucumano marcó con la decisión del Comité Ejecutivo de AFA respecto del torneo 2019/20.

E incluso fue más allá y agregó dentro de sus críticas a Pablo Toviggino, secretario general de AFA y quien maneja el Consejo Federal de las Ligas del Interior.

“Un día salieron y dijeron que no había descensos y que ascendían San Martín y Atlanta. Y después tuvieron que salir a rectificarse. Hoy ese poder que tienen Tapia y Toviggino lo están usando en contra del fútbol”, explicó en declaraciones al programa “El ascenso x3” por la FM 94.3.

Y agregó: “Hoy todos coinciden en que no se ha avanzado por el bien del fútbol. Sentimos que no somos iguales. No voy a escatimar en lo que considero es nuestro derecho. Si tengo que ir a hablar con las autoridades nacionales, hablaré con ellos. Yo me debo a los hinchas míos y siento que me están acompañando”.

El enojo, que escaló hasta los diputados nacionales por Tucumán que enviaron un reclamo formal a la AFA, es porque no se tomó la misma decisión con los descensos -que fueron suspendidos para evitar profundizar la crisis económica en los clubes- que con los ascensos, que deberán definirse “en cancha”.

Así, desde que surgió el Boletín de AFA, San Martín respaldó su reclamo en que el torneo de Primera Nacional ya se disputó en un 70 por ciento y tuvo una eficacia “sin precedentes” comparando el resto de las categorías.