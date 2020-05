Productores de Salta ,listos para exportar poroto negro a México

Productores salteños se preparan para exportar porotos negros a México, luego de que el país norteamericano le informara a la Argentina que abre un cupo de 100 mil toneladas sin arancel para abastecer su mercado ante la caída en la producción de sus principales proveedores, Estados Unidos y Canadá.

La noticia, que hizo pública el presidente Alberto Fernández a través de sus redes sociales luego de una reunión con el canciller Felipe Solá, genera optimismo entre los productores de nuestra provincia, principal productora de estas legumbres en el país.

"Hoy @felipe_sola me trajo la buena noticia de que México adjudicó a Argentina un cupo de 100.000 toneladas de porotos negros por año, que significa unos US$140 millones para las provincias del NOA", tuiteó el Presidente a través de su cuenta. Si bien el anuncio oficial es una buena noticia, tiene algunas imprecisiones. En primer lugar, el cupo no se adjudicó solo a Argentina, sino que Argentina está incluida entre los países que pueden acceder al cupo. En segundo lugar, los 140 millones de dólares a los que hace alusión el mandatario son un cálculo basado en la posibilidad de que se concreten varios factores. Podría ser ese monto, o menos.

En diálogo con El Tribuno, el presidente de la Asociación de Productores de Legumbres del NOA, Miguel Medina, explicó que "el mercado de México normalmente tiene un arancel del 45% y, con este cupo, lo que se logró es que se trabaje con arancel cero y podamos ser competitivos porque el mayor abastecedor de México es Estados Unidos, más allá de que México tiene una gran producción doméstica de poroto negro".

"Lo importante hoy es que se lograría entrar en el mercado de México", consideró el productor y manifestó que "después habrá que trabajar para mantener abierto ese destino para nuestra producción".

Medina resaltó la oportunidad que se le presenta a la Argentina como consecuencia de que Estados Unidos y Canadá están con un stock bastante bajo y, por consiguiente, caro".

"Esto podría hacer que el precio de comercialización para el poroto negro salteño ronde los 850 dólares por tonelada exportada ya puesta en México, lo que hace que hoy sea competitivo este mercado", explicó.

Normalmente, la Argentina exporta el 90% de su producción a Brasil, país que también tiene un enorme mercado doméstico de poroto negro y, al ser el comprador casi exclusivo del cultivo argentino, tiene un control absoluto sobre el precio de las operaciones. "El año pasado, Brasil fijó un precio de 450 dólares por tonelada y los productores debieron vender a precio de quebranto prácticamente", recordó Medina.

El presidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera) Sergio Raffaeli, coincidió en que se abre una importante posibilidad para el país: "Celebro que se nos abra un mercado de una eventualidad de 100 mil toneladas, aunque debemos reconocer que es difícil que cubramos todo el cupo, pero esta oportunidad nos va a permitir dejar de depender de Brasil".

Raffaeli indicó que "la gran crisis que tiene el poroto negro es que somos dependientes de uno de los países productores de poroto más grandes del mundo", y que "es bueno que haya otro país demandante y que tengamos la posibilidad de vender hasta 100 mil toneladas, después veremos de cuánto somos capaces, porque esto es un negocio entre privados. Pero el mercado existe y eso es una buena noticia".

"El coronavirus cambió varias cosas", dijo el titular de Clera y detalló que "en los países que son consumidores de legumbres se nota un mayor consumo y eso obliga a que los gobiernos, que tenían ciertas barreras para importar de distintos destinos, las levanten y hoy nos encontramos con muchos casos en esta situación como Costa Rica, Guatemala y México, o Marruecos para porotos blancos”.

Para Raffaeli, “cuando al productor le das más alternativas, a la postre es una mayor rentabilidad para el producto porque donde más demanda hay, se va a poder vender mejor”.

Medina puso el foco además en otra ventaja que se presenta para el poroto negro argentino. “La fortaleza hoy es que nosotros estamos en contraestación y el poroto del hemisferio norte va a estar a partir de octubre o noviembre, mientras que nosotros tendremos producción disponible en junio”.

“Tenemos en el período estacional la posibilidad de abastecer bastante a ese mercado. Además hoy Brasil no tiene saldo exportable de excedente de poroto porque, con la sequía que afectó a ese país, todo lo que produzcan lo van a consumir”, dijo.

Finalmente, Raffaeli explicó que “habiendo mayor demanda, va a subir el precio del poroto y tenderá a emparejarse con valores de nafta, que se toman como referencia y rondan los 1.050 dólares”.

“Obviamente que, contra los 600 dólares que vendía el productor, pasar a quedarle 950 (los porotos pagan retenciones del 5%) le va a dar un plus a los productores”, calculó y aclaró que, si estos factores se cumplen, “al sector productivo le va a redundar en un plus de 140 millones de dólares”.