El día que Tyson quiso “guantear” a Michael Jordan: "Sé que estuviste con mi mujer"

El ex boxeador, que había tomado varios tragos, le recriminó al ex NBA las andazas con su ex mujer.

La vida de Michael Jordan volvió a cobrar relevancia desde que se estrenó “El último baile” en una plataforma audiovisual. Encima, si sus historias se cruzan con la de otro gigante del deporte mundial como Mike Tyson, la repercusión es aún mayor.

Una vez, el ex boxeador quiso pegarle al ex NBA. Sucedió en un restaurante y en medio de una celebración de cumpleaños de Richard Dent, una ex estrella de la NFL.

La historia la trajo el manager del boxeador, Rory Holloway, quien contó que en 1988 el legendario luchador tuvo un intercambio verbal con el exjugador de Chicago Bulls.

“Mike Tyson estaba sentado con un trago favorito llamado Long Island Tea y cuando lo tomaba, sus verdaderos sentimientos salían. Por este motivo les dije a los mozos que le empiecen a poner agua a sus bebidas ya que sabía adonde podía terminar todo. En eso él ve a Michael Jordan y le dice: “Hombre, ¿vos creés que yo soy estúpido? Sé que estuviste con mi novia’. Y Jordan parecía haber visto un fantasma”, recordó el manager.

Jordan había salido previamente con Robin Givens, la exesposa de Tyson en aquel entonces. “Sé que estuviste con ella, podés decírmelo”, fue lo último que le dijo el boxeador al escolta de los Bulls.

Mike Ditka (entrenador de los Chicago Bears de la NFL) también estuvo en el cumpleaños y por su parte contó: “Fue una tontería, Michael no se iba a meter en un altercado con nadie. Es un chico de clase. En primer lugar, la cosa más estúpida del mundo es el alcohol, cuando bebes, aveces tienes la boca abierta. Eso fue probablemente lo que sucedió”.