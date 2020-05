Volvieron las actividades físicas después de 56 días de cuarentena

"Es fundamental tener un poco de aire fresco para el cuerpo y la mente", dijo el domingo el gobernador Gustavo Sáenz y así le daba luz verde a las salidas recreativas y a la actividad física en todo el territorio provincial, atendiendo de este modo uno de los principales pedidos que le hacía la ciudadanía.

Después de casi dos meses de cuarentena obligatoria, el Gobierno provincial habilitó las actividades al aire libre que estaban prohibidas por las medidas de aislamiento para prevenir la posible circulación del COVID-19.

Sin embargo, pese a los anuncios del gobernador, la ciudad no Salta amaneció tranquila y con el correr de las horas más gente salió a trotar, caminar o andar en bici. El clima acompañó a todos aquellos que salieron a hacer un poco de gimnasia. Caminando, corriendo o en bicicletas, pocos salteños salieron a las avenidas que tienen ciclovías o aquellas plazoletas que están preparadas para hacer actividades físicas.

Las actividades físicas al aire libre permitidas son caminar, correr y ciclismo y las personas de hasta 16 años podrán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente, en cuyo caso prevalecerá la terminación del DNI del adulto.

Uno de los lugares al aire libre preferidos de aquellos a los que les gusta hacer gimnasia es la Plaza del Deporte, ubicada en la segunda rotonda de Tres Cerritos.

Silvia salió junto a sus dos nietos para que jueguen y se distraigan un poco después de más de 50 días de encierro. "Me parece espectacular que dejen salir, porque los papás trabajan pero los niños estaban todos encerrados. Mis nietos estuvieron los 50 días encerrados en la casa. Así que ellos ahora están disfrutando", contó la mujer a El Tribuno.

La idea de Silvia fue salir a tomar un poco de aire y aprovechar el día soleado con sus nietos. Expresó que espera que de a poco se pueda salir más. "Yo decía, cómo no les van a permitir a ellos salir si ya estaban abiertos los shoppings, el centro y los chicos nada. Yo decía, quién les va a pagar el psicólogo y el psiquiatra a los chicos que estaban desesperados. Ellos también necesitan salir, así como los grandes. Por una cuestión de salud mental también, porque ya se ponen agresivos y es por todo el tiempo que están encerrados, por más que uno les haga hacer actividades, pero ellos necesitan respirar", remarcó.

Salir a correr

Nahuel (18) y Agustín (16) son amigos del barrio desde hace tiempo. Durante estos dos meses cumplieron una cuarentena estricta que les impidió hacer actividad física durante este tiempo.

"Nosotros entrenamos de manera particular para estar en forma más que por otra cosa. Me parece que está bien que nos dejen realizar actividades físicas para tomar aire, salir un poco de la casa, que ya cansa estar tanto tiempo ahí. No la pasamos bien en estos días de cuarentena, hacíamos ejercicios en la casa, pero es mejor salir al aire libre, no es lo mismo", comentó Nahuel.

Los dos jóvenes llegaron a la segunda rotonda de Tres Cerritos para hacer rutinas físicas. Llevaron una pesa para trabajar un poco las piernas con peso; además, salieron a correr y realizaron un poco de "cardio".

"Esta plaza me encanta porque es ideal para hacer gimnasia. A nosotros nos encantan los deportes y las actividades físicas, siempre hicimos fútbol, desde chiquitos. Nosotros tenemos la terminación del DNI par, así que vamos a venir los lunes, miércoles y viernes. Por ahí estaría bueno que sea todos los días, pero sabemos que no se va a poder. A ese tema lo vamos a respetar, así que vamos a continuar viniendo los días permitidos", finalizó Nahuel.

Las salidas, por DNI

En conferencia de prensa, el Gobernador Gustavo Sáenz anunció que desde ayer quedaban habilitadas las salidas recreativas y de actividad física en toda la provincia, pero con ciertos condicionamientos. Los lunes, miércoles y viernes pueden salir las personas con documento terminados en números pares. Los martes, jueves y sábados pueden hacerlo aquellos que tengan DNI finalizados en números impares. Los domingos será el único día en que podrán salir ambas terminaciones, nada más que por la mañana, los pares; y a la tarde, los impares.