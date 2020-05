Una periodista asiática le hizo una pregunta y Trump la mandó a consultar a China

Con su habitual falta de respeto hacia los periodistas que cubren sus ruedas de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalizó abruptamente una conferencia luego de que una periodista asiático-americana le hiciera una pregunta a la que él le ha respondido: “Debería usted preguntar a China”.

El mal momento lo vivió la reportera de la CBS Weijia Jiang, quien se llevó la gran sorpresa cuando Trump le dijo: "No me pregunte a mí, hágale esa pregunta a China. Cuando les haga esa pregunta, podría obtener una respuesta muy inusual".

Weijia Jiang

El mandatario dio por terminado el diálogo y le otorgó paso a la reportera de la CNN Kaitlan Collins, quien se levantó pero inmediatamente cedió la palabra a su colega de la CBS.

Weijia Jiang había preguntado: "Usted ha dicho muchas veces que EEUU está haciendo las cosas mejor por lejos que cualquier otro país en cuanto a las pruebas [de Covid-19] ¿Qué importancia tiene eso? ¿Por qué esto es una competición mundial para usted, cuando cada día los estadounidenses están perdiendo la vida y aún estamos viendo más casos cada día?".

Trump aseveró también: "Están perdiendo la vida en todas las partes del mundo y quizás esa sea una pregunta que debería hacerle a China".

😮😮 Donald Trump no encaró pregunta sobre aumento de casos y muertes por COVID-19 en Estados Unidos. "No me pregunte a mí. Hágale esa pregunta a China", le dijo a la periodista. pic.twitter.com/Gy2d1uZuwz