Esta semana estrena por Cine.AR TV la película salteña “El maestro”

Antes de la pandemia por el Covid-19, desde Caschi Cine tenían programado estrenar su primer largometraje, “El maestro”, el 23 de abril en salas de todo el país. Pero aislamiento social, preventivo y obligatorio mediante, el filme se verá de manera gratuita por Cine.AR TV los próximos jueves y sábado, a las 20.

La película trata sobre Natalio, un maestro de pueblo que aún vive con su madre, una mujer posesiva. En su casa le da clases particulares a Miguel, el hijo de Susana, su empleada, quien atraviesa situaciones de violencia en la escuela y con Hugo, la pareja de su madre. Natalio y Miguel crean un vínculo especial, mientras crece la admiración del niño hacia su maestro. Cuando Juan, un amigo de Natalio, llega a vivir al pueblo los habitantes confirman los rumores sobre la sexualidad del docente. Los padres sacan a sus hijos de la obra de teatro que está preparando Natalio, dejando la pieza sin protagonista. El maestro le da una oportunidad a Miguel como actor principal. Sin embargo, los padres hostigan a la directora para que el docente no siga al frente del aula. Entonces él deberá enfrentar a su entorno para defender su vocación.

La historia está inspirada en Eric Sattler, quien fue maestro de Cristina Tamagnini, guionista, productora y codirectora del filme, en Ucacha, un pueblo de Córdoba. Consultada por El Tribuno acerca de cómo traspoló a la ficción una experiencia vivida hace más de tres décadas, Tamagnini señaló: “Hablando con un excompañero y amigo mío, coincidimos en que nos parecía muy injusto cómo había terminado la trayectoria educativa de Eric, porque era un gran hacedor de la cultura en el pueblo”. Agregó que en 2012, previa entrevista con Sattler, ella terminó el primer borrador del guion y en 2018 con Julián Dabien rodaron el filme en La Merced. Con referencias para el espectador como “El hombre sin rostro” (1993, dirigida y protagonizada por Mel Gibson) o “La caza” (2012, de Thomas Vinterberg), resulta válido preguntarse por qué consideraron oportuno revisitar este conflicto de maestro y discípulo contra el mundo. “No sé si es una historia necesaria, y si lo es quizá no debería serlo. Estamos en una instancia en la que ya debería estar totalmente superado el prejuicio sobre la sexualidad. Pero evidentemente es universal y actual. ‘El maestro’ está adaptada en los años 90, y nosotros teníamos mucho temor de que el tema esté desactualizado. De repente, mientras filmábamos la película en una escuela de Salta habían apartado a un maestro de su cargo por este motivo. Habíamos pensado que desde los 90 hasta acá habríamos evolucionado, que seríamos menos prejuiciosos, y sin embargo tiene plena vigencia”, expresó Tamagnini. Agregó que “la sociedad no debería meterse en la vida privada de las personas en ninguna profesión. Mientras vos seas una buena persona, un buen docente en el trato con tus alumnos o el trabajo que vos tengas, luego lo que hagas puertas adentro no debería importar. Pero eso no pasa. No sé si es por morbo que nos gusta prejuzgar, pero en ningún ámbito debería tener injerencia la condición sexual”.

Involuntariamente el largometraje irrumpe además en un momento en el que se les exige a los docentes abandonar el contrato presencial firmado con padres, alumnos y autoridades para dirimir en la arena de la educación remota. Y es en estos contextos desiguales donde más se diferencia la vocación de la pantomima.

“Las labores que encara el maestro van más allá de lo que debiera impartir en el aula. Es un trabajo que trasciende el mero hecho de ir a una escuela y dar una lección. Un buen maestro te forma como persona, no solo te enseña a hacer bien las sumas y restas o a leer. Muchas veces los maestros se vuelven una persona trascendente en la vida de algunos niños”, señaló Tamagnini.

Luego detalló que por la pandemia “básicamente en la productora nos quedamos sin trabajo”. Julián Dabien estaba filmando una película en la Puna y ella tenía asignado un documental en Cafayate, que se iba a rodar en mayo. Ambos proyectos se cancelaron. Por eso, dijo que, aunque no puede hablar de “celebración”, sí los reconforta que el largometraje llegue gratuitamente a “todos los rincones del país”. “La película se centra en la mirada del otro y la construcción del prejuicio en torno de aquello que desencaja con el orden establecido y el deber ser. ‘El maestro’ habla más de nosotros mismos que de lo que el propio maestro es o debe ser para nuestra sociedad”, concluyó Tamagnini.