Para Pareto, judoca y médica, el "sistema de salud no colapsará"

La argentina Paula Pareto, campeona olímpica en judo y médica traumatóloga, aseguró hoy que tiene fe en que los casos de coronavirus "no aumentarán tanto como en otros países" y que, por ese motivo, el sistema de salud en la Argentina "no colapsará".

"Es inevitable que los pacientes lleguen. Pero tenemos fe en que los casos no aumentarán tanto como en otros países y que el sistema de salud no colapsará. Queremos estar bien preparados. La idea es poder ayudar si nos necesitan el día de mañana", expresó Pareto en declaraciones al Comité Olímpico Argentino (COA).

La judoca, campeona del mundo en 2015 y medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro 2016, es médica en el sector de Traumatología del Hospital de San Isidro. "Aunque los médicos ortopédicos no estemos actualmente en la primera línea, también somos parte del equipo de salud que está enfrentando esta pandemia antes que nadie, y ayudaremos donde sea necesario", sostuvo la 'Peque' Pareto, de 34 años.

Además de trabajar en el hospital, Pareto continúa con rutinas de entrenamiento en su casa como para mantenerse en forma con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (fueron reprogramados para julio de 2021). "No soy una entrenadora personal, pero la clave para mí es hacer cosas diferentes cada día para no aburrirme”, destacó Pareto, quien muestra sus ejercicios a través de las redes sociales.