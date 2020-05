En crisis, la Mona Jiménez desvinculó a todos sus músicos por la falta de shows

Citaron a todos los músicos y staff técnico para arreglar una desvinculación formal, ya que no se sabe cuando podrían volver los bailes por el coronavirus.

La crisis por la pandemia de coronavirus golpea a todos los sectores, pero en el caso de la industria del espectáculo es un sector que no tienen certezas de cuando podrían volver a funcionar. Este es el caso de los recitales y los bailes que al tener público masivo algunos especialistas se aventuran a decir que este tipo de shows con no volverán hasta que no haya una vacuna contra el Covid-19.

Ante esto la productora del histórico cantante cordobés, Carlos “La Mona” Jiménez está manteniendo reuniones con los 45 empleados, entre músicos, plomos, sonidistas, fotógrafos y técnicos, para poder llegar a un acuerdo y desvincularlos de manera formal, dado que ya llevan dos meses sin actividad y no podrían afrontar el pago del sueldo del mes de mayo.

Cada músico y miembros del staff se fueron citados a la oficina de Rubén Bravi, abogado y apoderado de “La Mona” Jiménez, para arreglar la situación de cada trabajador y cuenten con una indemnización de acuerdo a su antiguedad, según informó medio cordobés El Doce.

El argumento para este cierre temporal de la productora está en la prohibición de realizar bailes y shows desde el inicio de la cuarentena obligatoria. La última presentación de Jiménez fue el 14 de marzo en el Estadio del Centro, en Córdoba.

Esto sacudió el mundo del cuarteto y generó un fuerte rumor sobre un posible retiro del cantante de 69 años pero no fue confirmado por su entorno.