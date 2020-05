Los quieren desalojar y se encadenaron

Este domingo, una familia se asentó en un terreno de Los Paraísos en Cerrillos, luego de que una vecina les contara que el lugar estaba abandonado hace casi dos años ya. Se trata de una familia compuesta por una pareja con cuatro hijos: de 2, 3, 16 y 20 años, y por toda la paralización de actividades que provocó la cuarentena no pudo pagar el alquiler de 5 mil pesos de una pieza que rentaban y los echaron hace una semana. "Todas las noches desalojan gente y lo hacen de muy mala manera. A mí la policía ya me avisó que a mí me van a sacar, que vaya sacando mis cosas, que tenía 24 horas para irme y si no ellos van a venir con la orden del fiscal y me van a sacar por la fuerza", dijo Claudia, la madre de familia, al ser consultada por un medio local. "Mi miedo es que yo tengo dos bebecitos, y ojalá haya una posibilidad que me den un lugar donde pueda estar con mis hijos. No tenemos adónde ir", comentó la mujer llorando. Su marido hace changas como albañil y plomero, pero hace mucho que no puede trabajar por la cuarentena y viven al día.