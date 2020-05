Dengue: primer caso en Campo Santo y sigue el alerta en Cerrillos

Los casos de dengue en la provincia se siguen sumando, mientras la enfermedad se posiciona en nuevas localidades como Campo Santo y El Bordo, donde se confirmaron uno y dos casos respectivamente. Estos constituyen los primeros afectados en esas localidades. Mientras tanto, en Cerrillos sigue el alerta tras el caso detectado la semana pasada.

Durante la visita de la ministra de Salud, Josefina Medrano, al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, el gerente Rubén Villalón confirmó la detección de los dos primeros casos positivos en El Bordo y el primer caso en Campo Santo, a la vez que actualizó la cantidad en General Güemes que hasta el día lunes eran 11.

“Con respecto al dengue debo informar que a la fecha contamos con 46 casos confirmados. De ese total tres son de Las Lajitas, pero que se sacaron la muestra en nuestro hospital, por lo que debemos descartarlos. El resto los tenemos divididos con dos casos positivos en El Bordo, uno de Campo Santo y los demás en General Güemes”, explicó el médico.

Agregó que “tenemos pendiente de recibir los resultados de 90 casos más; de esos estudios pueden surgir otros nuevos casos positivos. Lo que podemos destacar es que los estamos controlando bien, porque todos esos casos se dieron a lo largo de los últimos tres meses. Es decir, tenemos una curva bastante plana, no hubo una explosión de casos”.

“Hoy estamos en la etapa del mosquito adulto, por lo que realizamos las fumigaciones correspondientes; esta etapa pronto finalizará con la llegada del frío, pero debemos trabajar durante todo el año”, explicó.

Con respecto a los dos casos que aparecieron en El Bordo, el intendente Sergio Copa manifestó que “son casos que ya superaron la enfermedad. Los venimos acompañando desde que fueron declarados como sospechosos, los pusimos en aislamiento en sus domicilios, les pedimos que no salgan para que no sean picados por otros mosquitos, realizamos el bloqueo con fumigaciones en sus domicilios y alrededores y ya están recuperados, porque los estudios se enviaron hace como 15 días, los resultados demoran bastante en llegar”.

En Cerrillos

Por otro lado, el reciente asumido gerente del hospital de San José de Cerrillos, Adrián Rúa, informó sobre cuáles son los posibles síntomas de dengue, recalcando la idea de que Cerrillos sigue en estado de alerta a causa de un caso confirmado en la localidad hace unos días atrás. La sintomatología de fiebre, es una fiebre quebrantahuesos. Esa es la del dengue, tiene mucho dolor. La otra es el dolor muscular, articular, dolor en la boca del estómago a causa de la deshidratación. Esas son alertas que te da el cuerpo”, indicó.

Con respecto al caso detectado, Rúa dijo que “se trata de un caso transmitido por circulación local, es decir que la enfermedad fue adquirida dentro de la ciudad. No es de un caso importado”, sostuvo.

Rúa comentó que desde que asumió ha recibido asistencia por parte del Gobierno. “Desde que asumí, todas las instituciones políticas se pusieron a disposición con el hospital”.





Otra de las acciones en Campo Santo es fumigar los vehículos que ingresan al pueblo por la ruta provincial Nº 11. La fumigación no se aplica a todos los vehículos, sino solo a los cuales los agentes socioambientales a cargo consideren que no son de esta zona. En cuanto a los camiones todos serán fumigados debido a que la mayoría son foráneos.



Fumigan casa por casa pero hay inconvenientes

Desde el lunes se desarrolla una campaña intensiva de fumigación contra el mosquito Aedes aegyptis en el municipio de Campo Santo. Las fumigaciones se realizarán domicilio por domicilio, a raíz del creciente número de casos de dengue que afecta a la ciudad de General Güemes, según se informó.

Un equipo de agentes socio-ambientales con mochilas de 20 litros comenzaron la campaña en barrio 200 Viviendas.

El director de Bromatología, Daniel Díaz, explicó que “el primer día hubo complicaciones; la principal fue el hecho de que no todos se encontraban en sus domicilios, o al menos una persona mayor responsable. Estamos evaluando centrar toda la actividad en horas de la tarde, porque creemos que contaremos con mayores posibilidades de poder ingresar a las viviendas. El trabajo va a demandar mucho tiempo”.