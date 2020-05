Central recibió una nueva ayuda económica de la AFA

Central Norte, inmerso en una crisis económica como todos los clubes que participan en el Federal A y otras categorías, recibieron la ayuda que pedían a gritos: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) liberó de manera extraordinaria la suma de 100 mil pesos, una asistencia que ayudará a afrontar la pandemia del coronavirus.

El cuervo, como el resto de los clubes que participan en la tercera categoría del fútbol argentino, recibieron una nueva ayuda desde la AFA, cuyos recursos provienen de los programas que pusieron en marcha Conmebol y FIFA.

No es la primera vez que el club de barrio norte percibe un beneficio o auxilio monetario, hace aproximadamente dos semanas los clubes del Federal A recibieron $190.000 de la máxima entidad del fútbol argentino.

En la suma, la ayuda económica de AFA asciende a $290.000, que si bien no es el monto que muchos dirigentes esperaban, ayudará a tapar huecos y cumplir con algunas obligaciones.

El primer monto que ingresó al club de barrio norte fue destinado a saldar parte de la deuda salarial que mantienen los dirigentes azabaches con el plantel que conduce Ezequiel Medrán.

El dinero llegó en un momento crucial, ya que le sirvió a las máximas autoridades del cuervo para apaciguar un poco el estado de ánimo de los jugadores, quienes solicitaban que se les haga efectivo el pago de los sueldos.

Está claro que con la primera ayuda económica de la AFA que recibieron los dirigentes de Central Norte solo alcanzó para darle al plantel un pequeño adelanto, quedando muy lejos de cumplir con la totalidad de la deuda.

A su vez, los encargados de conducir el cuervo tuvieron que lidiar con el tema de los contratos que vencen el 30 junio.

Por un lado, los jugadores requerían que se cumplieran con los convenios, esto significa cobrar la totalidad de su sueldo sin importar el parate por el coronavirus, algo que resulta imposible porque sin competencia no hay ingreso.

En tanto, los dirigentes, coherentes con la situación que se atraviesa en todo país, están dispuesto a cumplir con el pago mínimo de los contratos, como indica el reglamento de la AFA.