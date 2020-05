Los transportistas claman por volver a trasladar pacientes

No habilitan los transportes de personas que tienen alguna discapacidad.

La extensión de la cuarentena sigue golpeando fuerte a distintos sectores de la economía. Ayer realizaron un reclamo, pacífico, los dueños y choferes de los vehículos que transportas a personas con alguna discapacidad.

Se trata de alrededor de 150 familias que viven de esta actividad y que desde que comenzó la cuarentena, el 20 de marzo, dejaron de trasladar pacientes, por lo que se cayeron los pagos. A esta altura, la situación se hace insostenible y cada día se hace más difícil seguir adelante.

Andrea Uñates, miembro de la Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta (Atradis), en diálogo con El Tribuno se mostró alarmada. "Pedimos al Comité Operativo de Emergencia de Salta que nos incluyan en el listado para volver a trabajar. La situación es desesperante", aseguró.

La preocupación de Andrea es por los trabajadores y además por los enfermos que trasladan, que ahora no están pudiendo llegar a sus terapias, o bien los padres los llevan como pueden.

Desde Atradis señalaron que suman alrededor de 150 los transportistas que hoy no pueden prestar servicio y están en una situación económica delicada. "Nosotros prestamos servicios para las obras sociales nacionales y provinciales. El tema es que de las provinciales no nos pagan desde septiembre-octubre y las nacionales desde noviembre-diciembre, hay algunos pagos a cuentagotas", afirmó.

Uñates detalló que los vehículos fueron acondicionados y presentaron un protocolo para la vuelta al trabajo, pero aún no fueron tenidos en cuenta. "En los transportes el paciente y el acompañante estarán separados por un aislante de los choferes. Además, se higienizarán los calzados al subir y al bajar, se entregará alcohol en gel, estamos listos", dijo.

Los pacientes

Estos transportes trasladan a personas con dificultades motoras y neuronales, que tienen que ser llevadas a distintas terapias, no se trata de pacientes graves.

"Los que más sufren son los chicos, porque al no habilitarse el servicio de los fisioterapeutas, no pueden hacer sus terapias. Las madres nos llaman llorando, porque los chicos están duros", detalló la mujer.

Una situación que contaron los transportistas es que los padres de los chicos que trasladan los llamaron y les contaron que no tienen plata para llevarlos en taxis o remises, en caso de urgencia, y que no los dejan subir al colectivo. "Es una lástima, porque los chicos tienen una obra social y nosotros podemos prestar el servicio, pero no nos exceptúan", concluyó.