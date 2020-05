Pedirán juicio político a Bolsonaro por la crisis en Brasil a causa de la pandemia de coronavirus

La conducción nacional del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil anunció hoy que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro por la crisis que atraviesa el país a causa de la pandemia de coronavirus que tendrá además el respaldo de movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil y otras formaciones políticas.

"No da para más este gobierno", afirmó la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann. "Bolsonaro es incapaz de dar respuesta a la crisis que estamos viviendo y no tiene condiciones ni capacidad administrativa y humana de conducir el país", añadió Hoffmann, citada por un comunicado de la formación de izquierda, a la que adscriben los ex presidentes Lula Da Silva y Dilma Roussef.