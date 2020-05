El último adiós a Sergio Denis

Este sábado 16, cerca del mediodía, se hizo el sepelio de Sergio Denis, el inolvidable artista que falleció ayer en una clínica, víctima de un paro cardiorrespiratorio luego de pasar más de un año internado tratando de recuperarse del golpe que sufrió al caer de un escenario en la ciudad de Tucumán.

Al cementerio privado parque Memorial de Pilar se acercaron sus seres más queridos, los mismos que durante todos estos meses de incertidumbre fueron turnándose para acompañarlo y cuidarlo, chocando con la triste realidad de saber que los pronósticos eran cada vez más desalentadores.

Junto al féretro con los restos del músico nacido con el nombre de Héctor Hoffmann en la ciudad de Coronel Suárez, al sur de la provincia de Buenos Aires estuvieron Carlos y Nora, sus incansables hermanos. Fue Carlos, su representante y consejero de toda la vida, quien se encargó de confirmar la noticia de la muerte en la puerta de la clínica.

También estuvieron sus hijos Bárbara, Vicky y Federico, quienes desde que Sergio cayó al vacío evitaron el contacto con la prensa para poner toda su energía en que a su papá no le faltara nada, especialmente su voz y su afecto. Este viernes, Federico volvió a escribir en Twitter tras varios meses y lo hizo para despedir a su padre: “Hasta siempre, viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad”.

Del reducido grupo también formó parte Mirtha Messi, la ex mujer de Sergio, la madre de sus hijos y su compañera de siempre, otra de las que se mantuvo firme junto al músico durante todo el proceso de su internación. “La lealtad entre nosotros se mantiene inamovible y yo siento que con Mirtha nos tenemos mucha lealtad”, dijo Sergio sobre ella, en una de sus últimas entrevistas. Y no se equivocó.

Ahogando la tristeza detrás de sus barbijos y máscaras, respetando las normas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus, el pequeño grupo participó de una breve ceremonia y vio partir a Sergio por última vez.